Na slovenských školách by mohli pribudnúť sestry: Dôležitá pomoc v boji s pandémiou

Na slovenských školách by mohli pribudnúť sestry, ktoré by pomáhali chrániť žiakov aj pracovníkov škôl pred ochorením COVID-19. Ako v sobotu TASR informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, išlo by o nové povolanie. Pilotný projekt by mohol odštartovať v septembri tohto roka.

Aktuálne je podmienkou pre vstup do školy a školského zariadenia negatívny výsledok testu na nový koronavírus žiaka alebo zákonného zástupcu. Jeho platnosť je potrebné pravidelne obnovovať. Mnohé školy si testovanie zabezpečujú vlastnými silami. Školské sestry by mohli byť nápomocné práve v takýchto situáciách. Šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) priblížil, že o takomto kroku budú diskutovať s rezortmi financií a zdravotníctva. Vytvoriť by sa tak podľa jeho slov mohla v rámci legislatívneho procesu nová profesia s tým, že sa na tento projekt vyčlenia potrebné finančné prostriedky. Sestry by mali byť súčasťou podporných školských tímov, do ktorých rezort školstva investoval 83 miliónov eur v rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Vďaka tejto investícii nastúpilo podľa ministerstva do tried od začiatku školského roka postupne už 1947 pedagogických asistentov a 778 členov podporných a inkluzívnych školských tímov, najmä školských psychológov či špeciálnych pedagógov. "Tento rok od septembra by sme si trúfli zafinancovať zo zdrojov ministerstva pilotný projekt školských sestier a potom by sme ho vedeli od budúceho roku ponúknuť ostatným školám," doplnil Gröhling. Dodal, že profesia školských sestier tak bude nápomocná k tomu, aby sa aj do budúcna vytvorilo na školách bezpečné prostredie pred šírením pandémie.