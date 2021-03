Skvelá Vlhová predviedla v druhom kole výbornú jazdu: Víťazkou premiérovo Liensbergerová

Petra Vlhová sa na štart v druhom kole postavila hneď z úvodu, na čo pri slovenskej lyžiarke vďaka jej skvelým výkonom nie sme zvyknutí. V tomto prípade však možno hovoriť o úspechu, keďže Petre po prvom kole hrozilo, že sa nezmestí ani do TOP 30.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Najhoršie obavy sa našťastie nepotvrdili a Vlhová dostala šancu na bodový zápis do svetového rebríčka.

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila 8. miesto v sobotňajšom slalome Svetového pohára vo švédskom Aare a udržala sa na čele hodnotenia disciplíny. Vzhľadom na okolnosti je to pre 25-ročnú Liptáčku výborný výsledok, keď v prvej jazde spravila hneď v úvode obrovskú chybu a takmer vypadla. Po prvom kole ju klasifikovali až na 27. mieste so stratou 2,95 sekundy na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú. V druhom kole šla Vlhová ako štvrtá a napriek menším chybám dosiahla na ešte pomerne nezničenej trati výborný čas, na prvej priečke potom figurovala až do jazdy Nórky Kristiny Rissovej-Johanessenovej, po prvom kole siedmej pretekárky. Za ôsmu priečku si Slovenka pripísala 32 bodov do hodnotenia slalomu aj celkového poradia SP. Vlhová v druhom kole predviedla najrýchlejšiu jazdu.

Výhody "vovedenia do omylu" si Cibulková vychutnáva naplno: Po návrate z Maldív si užíva slobodu Chcela som zo seba vydať maximum. A potom som už mohla len čakať, ako to dopadne," povedal Vlhová po druhom kole podľa webu laola1.at.

Víťazkou sobotňajšieho slalomu sa napokon stala Rakúšanka Katharina Liensbergerová, druhá skončila so stratou narodeninová oslávenkyňa Shiffrinová so stratou 72 stotín sekundy a tretia bola Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,65 s). V hodnotení slalomu sa Liensbergerová, ktorá vyhrala svoje prvé preteky SP v kariére, posunula na druhú priečku a za Vlhovou zaostáva o 22 bodov. Tretia je priebežne Shiffrinová, ktorá na Slovenku stráca 37 bodov. O držiteľke malého krištáľového glóbusu sa bude rozhodovať až počas nasledujúceho víkendu vo švajčiarskom Lenzerheide vo finále SP. Česká reprezentantka Martina Dubovská, ktorá pochádza z Liptovského Mikuláša, bola po 1. kole na 9. mieste a celkovo obsadila 12. pozíciu.

Zverenka talianskeho trénera Livia Magoniho si v sobotu upevnila post líderky celkového hodnotenia SP, v boji o veľký krištáľový glóbus svoj náskok pred Švajčiarkou Larou Gutovou-Behramiovou zvýšila zo 64 na 96 bodov.