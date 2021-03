Dráma až do samého záveru: Petra Vlhová postúpila do druhého kola s odretými ušami!

Namiesto boja o prvenstvo obrovská dráma z vypadnutia! Aj tak by sa dalo opísať prvé kolo Petry Vlhovej v rámci slalomu vo švédskom Aare.

Petra urobila hneď po štarte približne za štvrtou bránou obrovskú chybu, vďaka ktorej takmer preteky ani nedokončila.Do cieľa prišla so stratou takmer troch sekúnd (55.70s) na vedúcu Mikaelu Shiffrinovú. (52.75s)Obrovská dráma sa začala po dojazdení prvej pätnástky, kedy Petra obsadila posledné miesto.aby tak napravila svoju chybu v druhom kole a zabojovala o body do svetového pohára. Dráma pretrvávala zhruba do tridsiatky pretekárok, kedy už stres opadol a aj Petra si tak mohla vydýchnuť.Druhé kolo je na programe o 13:30.