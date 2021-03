Respirátory vás dokážu ochrániť pred nákazou: Na toto pri ich nosení nezabúdajte

Respirátory sú spravidla jednorazové pomôcky. Ak výrobca neuvádza inak, životnosť respirátora FFP2 býva v bežných podmienkach najviac osem hodín používania. Znovu použiteľné respirátory bývajú označené písmenom "R", čiže napríklad FFP2 R.

Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zdôraznil, že je potrebné vždy sa riadiť pokynmi výrobcu. "Ak opätovné použitie neodporúča, rešpektujte to," uviedol ÚVZ. V prípade, že človek využil respirátor na miestach, kde bol vysoký pohyb ľudí, alebo priestory boli stiesnené či slabo ventilované, respirátor už opätovne ÚVZ neodporúča používať. "Použité respirátory odporúčame likvidovať ako bežný komunálny odpad, ktorý sa vkladá do plastových vriec určených na odpad a následne do kontajnerov na komunálny odpad. Tento druh odpadu nevhadzujte do nádob určených na separáciu," dodal ÚVZ.

ÚVZ tiež neodporúča používať respirátor, ktorý je vlhký, poškodený alebo znečistený. Zároveň nie je vhodné nosiť respirátor, ktorý už využil niekto iný. "Ak ste mali respirátor nasadený iba krátko, teda minúty, nie hodiny, a ste si istí, že ste s respirátorom správne manipulovali, teda iba za gumičky, nedotkli ste sa vnútornej časti a nemohol sa kontaminovať z okolia, môžete si ho nasadiť opäť," vysvetlil ÚVZ.

Od pondelka (8. 3.) platí povinnosť nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od pondelka 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti.