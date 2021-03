Žena sa narodila s dvoma vagínami: Prezradila detaily! Šialené, ako ich používala

Narodila sa s extrémne zriedkavým stavom! Sympatická brunetka Evelyn sa rozhodla prehovoriť o tom, aké je to žiť s dvoma vagínami. Prezradila poriadne pikantnosti.

Ako uvádza portál Daily Mail, 30-ročná bývalá zamestnankyňa eskortu Evelyn z amerického mesta Gold Coast trpí extrémne zriedkavou vadou, ktorý dostal pomenovanie uterus didelphys. V preklade to znamenám, že má dve vagíny, dve maternice a dva krčky maternice. Rozhodla sa vyrozprávať o jej živote viac.

„Bola som sexuálna pracovníčka, a tak som jednu vagínu používala v práci a druhú v osobnom živote, čo bolo naozaj užitočné,“ začala jej rozprávanie Evelyn, ktorá priznáva, že jej snúbenec sa „trápil“ s tým, že ako eskortná pracovníčka sa miluje s inými mužmi. Neskôr si založila profil na stránke OnlyFans, kde za peniaze ponúka svoje pikantné fotky a videá, čo sa jej snúbencovi už pozdávalo viac.

Evelyn priznala, že počas práce v sexuálnom priemysle svoj stav dlho tajila, pretože sa cítila „trápne“. Pár klientov si jej „nezvyčajnú vagínu“ všimlo, a dokonca musela čeliť aj obvineniu, že je preoperovaný chlap. Jeden z jej klientov bol gynekológ a ich stretnutie sa zmenilo na zdravotnú prehliadku.

Evelyn uviedla, že sexovala so svojimi klientmi pomocou menej obľúbenej „ľavej strany“ vagíny, zatiaľ čo svoju „pravú stranu“ si nechávala výlučne pre svojho partnera. „Jedna vagína bola do práce a druhá pre môjho priateľa,“ zažartovala Evelyn, ktorá so svojím snúbencom čaká chlapčeka.

„Nemôžem rodiť prirodzene, pretože dieťatko by sa zaseklo,“ vysvetľuje Evelyn, ktorá je v šiestom mesiaci tehotenstva a jej dieťatko sa nachádza v pravej časti maternice. Taktiež vysvetlila, že jej maternice sú o dosť menšie, ako majú iné ženy, a tak je zrejmé, že bude musieť porodiť o niečo skôr.

Brunetka vždy vedela, že s jej telom nie je niečo v poriadku, avšak to, že má dve vagíny a dve maternice sa dozvedela až pred desiatimi rokmi. „Keď som mala 20 rokov, otehotnela som, avšak išla som na interrupciu. Keď som sa zobudila po zákroku, lekári mi povedali, že žiadne embryo som v maternici nemala, aj keď som mala snímok, na ktorom ho bolo vidieť. Urobili mi ďalšiu kontrolu, kde zistili, že embryo je stále na druhej strane. Bolo to traumatizujúce. Musela som ísť na ďalší zákrok,“ opisuje hrozivé okamihy Evelyn.

Budúca mamička vysvetľuje, že jej pohlavné orgány sú „čudne zmutované“. „Mám tú najextrémnejšiu mutáciu. Mám dve vagíny, dva krčky maternice, dve maternice a ku každej pripojený vaječník. Takže by som mohla mať dve deti súčasne,“ ukončila rozprávanie Evelyn.