Taliansko nepoľavuje: V krajine budú platiť prísnejšie protipandemické opatrenia

Talianska vláda v piatok oznámila, že od pondelka zavedenie vo väčšine regiónov prísnejšie protipandemické opatrenia, v rámci ktorých budú zatvorené školy, reštaurácie, bary či múzeá. Informovala o tom agentúra AFP.

Ľudnaté severotalianske regióny vrátane Lombardska, ako aj ďalšie vrátane Lazia, v ktorom sa nachádza hlavné mesto Rím, budú od 15. marca zaradené medzi červené zóny, v ktorých platia najprísnejšie protipandemické opatrenia, informovalo ministerstvo zdravotníctva. Ako uvádza britský denník The Guardian, kabinet Maria Draghiho schválil uznesenie, na základe ktorého by mal od pondelka do červenej zóny s najvyšším stupňom rizika šírenia nákazy automaticky prejsť každý región s viac ako 250 prípadmi nákazy na 100 000 obyvateľov.

Tieto obmedzenia budú trvať do Veľkej noci. Počas veľkonočného víkendu - od 3. do 5. apríla - bude v červenej zóne celé Taliansko. Minister zdravotníctva Roberto Speranza však predtým uviedol, že tzv. bielych zón s najnižším rizikom šírenia nákazy sa veľkonočné obmedzenia nebudú týkať. V súčasnosti je jedinou bielou zónou Sardínia.

"Viac ako rok po zavedení pohotovosti čelíme bohužiaľ novej vlne pandémie," uviedol Draghi počas návštevy nového očkovacieho centra na rímskom letisku Fiumicino. "Spomienka na to, čo sa stalo minulú jar, je živá a urobíme všetko pre to, aby sa to nezopakovalo," dodal.

V Taliansku aktuálne platí štvorstupňový systém, podľa ktorého sú jednotlivé oblasti v závislosti od rizika prenosu nákazy zaradené do bielych, žltých, oranžových alebo červených zón.