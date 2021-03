V USA chcú všetkých zaočkovať do mája: Biden motivuje Američanov obľúbeným sviatkom

Vakcína, do ktorej sa ešte pred pár mesiacmi vkladali azda najväčšie nádeje. Dnes je skôr problémovým dieťaťom.

Oxfordská vakcína, vyvinutá konzorciom AstraZeneca, je čoraz viac spájaná s možnými ťažkosťami, ktoré sa údajne môžu objaviť po jej podaní. Stále je možné, že ide len o náhodu.

Očkovanie touto vakcínou však už pre istotu pozastavilo viacero krajín. Ako prvé o pozastavení očkovania vakcínou AstraZeneca rozhodlo vo štvrtok Dánsko. Zakrátko sa k nemu pripojili aj Nórsko a Island. V piatok pribudlo Thajsko, Bulharsko a podobný krok zvažovali aj ďalšie krajiny.

Strašiakom, ktorý je spájaný s vakcínami od tejto firmy, sú krvné zrazeniny, ktoré sa objavili po jej podaní u niektorých pacientov. Špecifická situácia je v Rakúsku a Taliansku, ktoré touto vakcínou očkujú aj naďalej, no rozhodli sa prestať používať jej konkrétnu šaržu, po ktorej podaní sa objavili komplikácie.

V Rakúsku niekoľko dní po podaní tejto vakcíny zomrela 49-ročná zdravotná sestra. V Taliansku zas prišli o život nejaký čas po zaočkovaní dvaja vojaci. Všetci zdôrazňujú, že ide len o preventívne opatrenie a úmrtia vôbec nemusia s vakcínou súvisieť.

Pravdou však je, že tieto prípady sa množia, a tak chcú byť všetci radšej obozretní. Vakcíny AstraZeneca sa stále zastávajú Veľká Británia, Poľsko, Kanada či Austrália. Aj Svetová zdravotnícka agentúra (WHO) a Európska lieková agentúra (EMA) zdôrazňujú, že prínos jej podávania je mnohonásobne vyšší ako jej prípadné riziká.

Exprezidenti podporili očkovanie

Silnejšia zostava sa dá len ťažko predstaviť. Štyria z piatich žijúcich amerických exprezidentov sa v spoločnej kampani obrátili na Američanov a vyzývajú ich, aby sa dali zaočkovať. „Vyhrňte si rukávy a spravte, čo je treba,“ vyzýva ich svojím zemitým štýlom George W. Bush.

Vo dvoch spoločných videách sa objavuje spolu s Jimmym Carterom, Billom Clintonom, Barackom Obamom a tiež s bývalými prvými dámami USA. Jediný, kto chýba, je exprezident Donald Trump a jeho manželka Melania. Tí sa dali zaočkovať už v januári, no Trump to najskôr dlho tajil.

Deň nezávislosti od vírusu

Tohtoročný Deň nezávislosti, ktorý Američania každoročne oslavujú 4. júla, bude zároveň aj dňom nezávislosti od koronavírusu. Vo svojom prvom veľkom televíznom prejave od nástupu do úradu to vyhlásil americký prezident Joe Biden.

Zároveň avizoval, že najneskôr do 1. mája bude ponúknutá vakcína každému dospelému obyvateľovi USA. Situácia na začiatku leta tak bude podľa neho „blízko normálu“ a Američania budú môcť v menších skupinkách nerušene osláviť svoj národný sviatok. „Na to, aby sa to podarilo, potrebujem vašu spoluprácu,“ obrátil sa Biden k občanom.