Táto žena je extrémna žgrloška: Toaletný papier nekupuje a zhrozíte sa, na čom spáva!

Táto žena je asi schopná všetkého. Kate Hashimoto z New Yorku je viac šetrná, než by bolo zdravé.

Ako píše The Sun, Kate je neuveriteľná žgrloška. Ušetrí takmer na všetkom a dalo by sa povedať, že je to extrém všetkých extrémov. "Žijem v New Yorku tri roky, aj keď je to najdrahšie mesto na živobytie, našla som spôsob, ako to obísť," uviedla žena.

Kate sa snaží vyžiť z 200 dolárov mesačne (167,33 eur). Ak má na niečo minúť peniaze, poriadne si to premyslí. Extrémna žgrloška si dokonca nekupuje ani toaletný papier a po vykonaní potreby sa radšej umyje mydlom a vodou. Keď sa nasťahovala do známej metropoly, odmietala platiť za nábytok do jej nového domova. "Svoje miesto som si vybavila tým, že som na ulici zbierala použitý nábytok predtým, ako ho zobrali smetiari, ušetrila som na nábytku niekoľko tisícok dolárov," povedala otvorene Kate.

Aj jej posteľ je veľmi originálna. Je vytvorená z karimatiek na jógu, ktoré takisto našla na ulici. No žgrloška si vôbec nesťažuje a bola vynaliezavá aj naďalej. Rovnakým spôsobom sa vykašľala tiež na kúpu jedálenského stola. Ten nahradila kopa časopisov. Niekoho by však zaujímalo, ako táto žena varí? Odpoveď je jednoduchá - nijako. Kate odmieta míňať peniaze na umývanie riadov, a tak doma vôbec nevyvára a umývačku riadu a trúbu využíva ako úložný priestor.

Hoci je New York známym mestom módy, ždrgolaška nemá absolútne za potreby dodržiavať najnovšie trendy. "Za osem rokov som si nekúpila žiadne oblečenie. Spodnú bielizeň som si kúpila naposledy v roku 1998," vysvetlila žena.

Aby toho nebolo málo, nepotrpí si ani na čisté a vyvoňané oblečenie. Prádlo naposledy prala pred tromi rokmi a to takým štýlom, že ho strčila pod sprchu. Čo dodať, Kate dokáže ušetriť peniaze naozaj extrémnym spôsobom.