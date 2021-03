Čo bude ďalej s núdzovým stavom? Niektorí poslanci sa stavajú na zadné

Už o pár dní sa opäť sputí kolotoč rokovaní o núdzovom stave.

Ten posledný je predĺžený od 8. februára na 40 dní. V praxi to znamená, že budúci týždeň musí koaličná štvorka rokovať opäť o jeho ďalšom schvaľovaní. Už posledné hlasovanie v parlamente bolo predmetom veľkej polemiky. Ako sú na to nachystaní tentoraz?

Vláda funguje v provizórnom režime, čo ukázalo aj piatkové zasadnutie ministrov. Jednotliví predstavitelia vopred avizovali, že chcú prebrať viacero bodov, ktoré sa týkali napríklad štátnej karantény či pomoci ľuďom postihnutým koronakrízou. Na začiatku vlády však premiér ministrov požiadal, aby nepredkladali žiadne návrhy, týkajúce sa štátneho rozpočtu. „Medzi riadkami všetci asi tušíme, prečo tieto body neboli na rokovaní vlády,“ hovorí minister dopravy Andrej Doležal.

Ministri musia pomaly rozmýšľať, ako to bude s predĺžením núdzového stavu. Budúci týždeň by ho opätovne mala vláda predlžovať, keďže situácia v nemocniciach je rovnaká ako pri poslednom jeho schvaľovaní.

Ako to bude vyzerať tentoraz, zostáva zatiaľ nezodpovedané. Aj keď by na vláde návrh prešiel, tak do 20 dní sa musí ocitnúť na rokovaní parlamentu, kde niektorí poslanci avizovali, že vo februári to podporili poslednýkrát.

Strany sú zatiaľ vo svojich vyhláseniach opatrné a nevylúčili žiadnu možnosť. „Počkáme si na odôvodnenie, ale nevidíme na to dôvod,“ uviedol opozičný Hlas-SD okolo Petra Pellegriniho. Na odôvodnenie si počká aj koaličná SaS. OĽaNO argumentuje, že urobí všetko pre ochranu zdravia a životov ľudí. Smer-SD má v tom však jasno, núdzový stav nepodporí.

Zavedú štátnu karanténu?

Už dlhšie sa spomína možnosť zavedenia štátnej karantény, ktorá fungovala na jar. Schválili ju aj odborníci na rokovaniach s premiérom. V dokumentoch sa však píše, že jej zavedenie je podmienené spustením aplikácie, ktorá bude kontrolovať aj domácu karanténu, aby mal človek na výber, či pôjde do štátnej alebo domácej.

Boris Kollár vo štvrtok avizoval, že ich ministri podporia jej zriadenie pre návraty z dovoleniek z exotických krajín, kde bol výskyt infekčnejších mutácií. Minister zahraničia Ivan Korčok po rokovaní kabinetu povedal, že „zasadne pracovná skupina, ktorá bude riešiť praktické a právne otázky“. Podľa ministra dopravy Doležala nám chýba množstvo dát o tom, koľko ľudí je v zahraničí, teda aký nápor majú očakávať.