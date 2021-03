Fero Joke z Tvojej tváre otvoril 13. komnatu: Utajovaná diagnóza! Dokončí náročnú šou?!

Išiel s pravdou von! Komik František Košarišťan (30), alias Fero Joke sa stal jednou z tvárí zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome.

Vyštudovaný zdravotník a pedagóg otvorene priznal, že účinkovanie v programe je pre neho mimoriadne stresujúce, čo mu dokonca dlhé týždne pred štartom šou nedalo spávať. To však nie je jediné trápenie, ktoré si mladý komik do šou priniesol. Ako totiž nečakane priznal, počas náročných vystúpení sa pasuje s ADHD syndrómom, ktorý mu robí značné problémy. Ako bude zvládať ďalšie náročné kolá v markizáckej šou?!

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Fera poznajú ľudia ako vždy dobre naladeného komika, ktorý točí vtipné videá a tým nastavuje mnohým politikom či celebritám zrkadlo. Do Tvoja tvár znie povedome ho tvorcovia pozvali, pretože si boli istí, že komik urobí poriadnu šou.

V prvom kole sa mu to aj podarilo, no bolo na ňom vidieť a dokonca to aj sám priznal, že zábavny program je pre neho dosť tvrdý oriešok, ktorý ho poriadne stresuje. Fero, zdá sa, berie svoje účinkovanie až príliš vážne a záleží mu na tom, aby ľudí nesklamal a podal čo najlepší výkon. O strese bude reč aj v zajtrajšom druhom kole.

„To bolo vidieť aj na tom vystúpení. Text som poplietol,“ okomentuje Fero svoj predošlý výkon pred moderátorom Martinom Nikodýmom. Toto kolo schytal muzikanta Martina Višňovského zo skupiny Chiki liki tu-a. Vystúpenie na pesničku Láska moja, de si však bude statické, a to bude kameňom úrazu. Fero totiž pri ňom nemohol pohnúť ani brvou. Už počas rozhovoru s Nikodýmom aj pri nácvikoch diváci pochopia, že s komikom nie je niečo v poriadku.

„Ja som človek plný energie, a mám problém zostať pri zemi,“ povie Fero. Hlasová pedagogička na neho zakričí: „Nehýb sa, žiadny Ferko Joke. Stoj rovno,“ povie Jana Daňová. Fero nakoniec podá slušný výkon a porota ho pochváli. „To, že si dokázal neďobkať a nehýbať sa. A že si to ustál,“ povie Lujza Garajová Schrameková.