Obrovská smola rozbehnutého Hudáčka: Mám po sezóne aj šampionáte!

Obrovská smola! Hokejový reprezentant Libor Hudáček (30) si už v tomto ročníku do puku neťukne. Útočník švajčiarskeho tímu HC Lausanne utrpel v týždni dvojnásobnú zlomeninu ľavej holennej kosti a už sa podrobil aj operácii.

Skončila sa pre neho nielen klubová sezóna, ale vylúčená je aj účasť na májovom šampionáte v Lotyšsku!

Skúsený slovenský reprezentant Libor Hudáček mal opäť našliapnuté na vynikajúcu sezónu. Ešte donedávna obliekal dres ruského celku Nižnekamsk v KHL, ale po tom, čo tím stratil šancu na play-off, zamieril dohrať ročník do švajčiarskeho klubu HC Lausanne. A uviedol sa parádne, veď v troch dueloch strelil dva góly a na jeden prihral. Žiaľ, v tom štvrtom proti Bielu sa nešťastne zranil. „Bol to veľmi nešťastný moment. Za bránkou sa odrazil puk vo výške pása a chcel som ho zachytiť rukou. Vyhol som sa mu, ale mal som za sebou ešte hráča súpera, ktorý ten puk síce rukou odrazil, ale následne na mňa spadol. Stál som iba na ľavej nohe, ktorú mi priľahol, a kosť to nevydržala,“ opísal pre Nový Čas nepríjemné zranenie Hudáček.

Kosti mu spevnili

„Už som aj po operácii. Zákrok mi robili na súkromnej klinike. Keďže bola kosť na ľavej nohe až dvojnásobne zlomená, tak mi tam dali ihlu a šrauby na spevnenie,“ pokračoval Libor, pre ktorého sa klubová sezóna, žiaľ, skončila. Fanúšikov však najviac zaujíma, či prípadne stihne májový šampionát v Lotyšsku. „Žiaľ, nie! O šesť týždňov mi majú vytiahnuť šrauby a celková liečba má trvať tri mesiace. Letnú prípravu by som však mal stihnúť,“ dodal Hudáček, ktorému po sezóne vyprší krátkodobý kontrakt s Lausanne. Či v klube ostane, alebo opäť zmení prostredie, to ukážu najbližšie týždne.