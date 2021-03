Prezidentka Čaputová vetovala zákon o diaľničnej známke: Čo sa jej nepozdávalo?

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala zákon o diaľničnej známke.

Informoval o tom v piatok jej hovorca Martin Strižinec. Prezidentka novelu zákona vracia do parlamentu, pretože nesplnila podmienky pre skrátené legislatívne konanie.

Prezidentka vetovala novelu zákona, ktorá mala za cieľ predĺžiť lehotu na uloženie pokuty za neuhradenie diaľničnej známky zo 60 dní na dva roky. "Hlava štátu dbá na dodržiavanie zákonného postupu, a preto nepodpísala zákon, ktorý nesplnil podmienky pre skrátené legislatívne konanie," vysvetlil Strižinec. Zákon totiž predpokladá pre skrátené legislatívne konanie existenciu mimoriadnych okolností, ktoré nie sú výsledkom obvyklého chodu udalostí, a teda nastali náhle, nečakane a nebolo možné sa na ne vopred pripraviť.

"Toto kritérium podľa prezidentky splnené nebolo, keďže podľa verejných vyjadrení predkladateľa bola už v auguste minulého roka ohlásená potreba novelizácie tohto zákona," podotkol hovorca s tým, že okolnosti teda neboli náhle ani nečakané a predkladateľ mal dostatok času predložiť danú novelu do riadneho legislatívneho procesu.

Novela mala podľa dôvodovej správy prispieť k zvýšeniu efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť. Zmena mala súvisieť s legislatívnou úpravou prijatou zákonom v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutého opatreniami na zamedzenie šíreniu ochorenia COVID-19, ide o tzv. "kilečko". Táto úprava totiž podľa rezortu dopravy výrazne zredukovala možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky, keďže v súčasnosti možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute. Ministerstvo dopravy v doložke vplyvov podotklo, že pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní to je v praxi takmer nevykonateľné.

"Ministerstvo dopravy a výstavby sa musí riadiť platnou legislatívou, aktuálne nastavenie legislatívy by však spôsobilo, že prakticky u všetkých pokút by sa nenaplnili zákonné podmienky na ich udelenie," uviedol pre TASR v čase schvaľovania legislatívy parlamentom hovorca ministerstva dopravy Ivan Rudolf. Zdôraznil, že hlavným problémom je nevykonateľná 60-dňová lehota na uloženie pokuty za neplatnú diaľničnú známku.