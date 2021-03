Meghan a Harry udivili celú Britániu: Veľavravný odkaz od amerického prezidenta!

Šok, z ktorého sa Británia tak skoro nespamätá. Britská kráľovská rodina, ktorá doteraz žila v mieri a poriadku, utŕžila tvrdú kritiku priamo od svojich najbližších.

Harry (36) a Meghan (39) si spoločne zvolili cestu, akou sa neúspešne vybrala samotná nebohá lady Di († 36). Pár poskytol moderátorke Oprah Winfrey (67) kontroverzný rozhovor. V ňom obaja otvorene pred celým svetom priznali, čím všetkým si v pomyselnej zlatej klietke prešli. Rodina, od ktorej čakali pomoc, sa im otočila chrbtom. Jediným riešením bol pre nich rázny odchod a výmena titulov za slobodu. Zraky všetkých sa netrpezlivo upierali na vyjadrenia členov kráľovskej rodiny. Napokon prehovorila jej hlava Alžbeta II. (94), ktorá osobne prešetrí každé jedno obvinenie.

Nie je všetko zlato, čo sa blyští. Pod pojmom kráľovská rodina sa v prvom rade človeku vybavia jej hlavní predstavitelia. Či už kráľovná, alebo jej následníci. Po nich možno nasledujú honosné sídla, luxusné bankety a drahé oblečenie. To všetko je síce pekné, ale pod povrchom driemu dlhoročné tradície, ktoré ich zväzujú. Prísne pravidlá a etiketa sa členom rodiny vštepujú už od útleho detstva. Inak to nevyzerá ani v dnešnej modernej dobe. A to aj napriek tomu, že terajšia panovníčka Alžbeta II. je považovaná za pomerne novátorskú vo viacerých smeroch.

Začleniť sa do kráľovskej rodiny dokáže byť náročné aj pre ľudí z aristokratického prostredia. Populárna princezná Diana († 36) je dodnes odstrašujúcim príkladom. Hoci mala prehľad o fungovaní rodiny, na život v nej ju nedokázalo pripraviť nič. „V devätnástich rokoch si vždy myslíte, že ste pripravení na všetko a máte vedomosti o tom, čo bude nasledovať. Hoci ma vtedy tá vyhliadka desila, cítila som, že mám vo svojom budúcom manželovi oporu,“ priznala v minulosti Diana v kontroverznom rozhovore s Martinom Bashirom pre BBC. Mala iba dvadsať, keď sa vydala za princa Charlesa (72). Svojho manžela milovala a netúžila po ničom inom, len aby im to vyšlo. Ako už vieme, ich príbeh nemal šťastný koniec. Ich manželstvo sa neustále prepieralo v médiách. Napokon aj Charlesova náklonnosť k jeho dlhoročnej priateľke Camille viedla k odlúčeniu a v auguste 1996 k úplnému rozvodu.

V šľapajach Diany

O 25 rokov neskôr sa verejne opakuje podobný príbeh. Dianin syn s nálepkou rebela Harry (36) si domov priviedol prvú vážnu známosť. Rozdiel bol iba v tom, že jeho vyvolenou sa stala nezávislá žena, herečka a Američanka Meghan Markle (39). Ako sama s odstupom času priznáva, mala veľmi naivnú predstavu o fungovaní v rodine panovníčky. Vedela o nej iba to, čo prakticky každý laik. „Nerobila som si žiadny výskum, čo to znamená. Plne som nerozumela tomu, čo znamená byť pracujúcim urodzeným. Myslím si, že neexistoval spôsob porozumieť tomu, ako deň za dňom bude vyzerať,“ uviedla u Oprah. Svoj život v paláci si údajne vykreslila ako prechádzku rozprávkou, na konci ktorej ju požiada princ o ruku.