Brazílčan Robinho v problémoch: Skončí na 9 rokov v base za znásilnenie?

Obrovský futbalový talent, ktorý rozvíjal v Manchestri City, Reale Madrid či v AC Miláno, dnes prosí o milosť, aby neskončil za mrežami.

Brazílčana Robinha odsúdil v roku 2017 súd v Miláne na 9 rokov väzenia. Dôvodom bolo, že spolu s niekoľkými priateľmi znásilnil mladú Albánku.

Odvolaniami sa mu podarilo oddialiť nástup výkonu trestu, no odvolací senát mu najnovšie nevyhovel a potvrdil výšku trestu. Ostáva mu posledná nádej – kasačný súd, ktorý je najvyšším súdom v Taliansku a jeho rozhodnutia sú konečné.

Robinhovi právnici musia do 45 dní podať nové odvolanie a dúfať, že to pre ich klienta dopadne dobre. „Okamžité väzenie. Nemám čo iné povedať. Žiaden násilník by nemal byť nadradený,“ vyhlásil brazílsky minister pre ľudské práva Damares Alves.

Skutok sa stal v roku 2013. Robinho odmietol všetky obvinenia, nikdy sa mu však nepodarilo dokázať svoju nevinu.

„Dievča ku mne pristúpilo a nadviazali sme kontakt. Bol to kontakt so vzájomným súhlasom a neskôr som išiel domov,“ povedal futbalista pre brazílsky UOL. Tvrdí, že po jeho odchode ostalo s dievčaťom niekoľko jeho priateľov a že mali sex bez nátlaku.

Robinho je ženatý s manželkou Vivian od roku 2009 a majú spolu tri deti. Futbalovú kariéru zatiaľ oficiálne neukončil. Od vlaňajšieho októbra je však bez klubu, keď ho FC Santos po odsudzujúcom verdikte súdu za šesť dní prepustil.