Zima ešte nepovedala posledné slovo: Sledujte, čo sa dialo v Banskej Bystrici

V Banskej Bystrici v piatok ráno napadlo 14 centimetrov snehu. Na väčšine územia Slovenska za 24 hodín spadli tri až desať milimetrov zrážok. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Počas štvrtkového (11. 3.) večera a noci sa na celom území vyskytli zrážky. "V nižších polohách na západe prevažne pršalo, na horách, na strednom a východnom Slovensku na viacerých miestach aj v nižších polohách, snežilo," uviedli meteorológovia.

Do piatka 12.00 h spadlo za 24 hodín tri až desať milimetrov zrážok. V Banskej Bystrici to bolo až 16 milimetrov. Počas noci a rána v Bystrici "výdatne snežilo" a to až 14 centimetrov. "Počas dnešného dňa sa však sneh v tomto meste rýchlo topí," podotkli meteorológovia. Plošne najmenej zrážok spadlo na východe, v Košiciach to bol len jeden milimeter.