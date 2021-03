Obvinený šéf SIS Pčolinský: Úrad špeciálnej prokuratúry drží bobríka mlčanlivosti

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa k prebiehajúcim vykonávaným úkonom v prípade zadržaného a obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského zatiaľ nebude vyjadrovať. TASR to uviedla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.

"Informácie poskytne ÚŠP, až keď to procesná situácia umožní," zdôraznila.

Pčolinský sa necíti byť vinný a ak bude jeho argumentácia podložená dôkazmi, malo by sa to preukázať. Po štvrtkovom (11. 3.) výsluchu šéfa SIS to uviedla jeho obhajkyňa Eva Mišíková. Dodala, že keďže jej klient zatiaľ nebol pozbavený mlčanlivosti, vypovedal len o skutočnostiach, ktoré nie sú utajované. Keďže bolo voči šéfovi SIS vznesené obvinenie, Mišíková zdôraznila, že je povinnosťou vyšetrovateľa zopakovať výsluchy svedkov tak, aby si mohli uplatniť právo na obhajobu.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) Pčolinského zadržala vo štvrtok ráno. Dôvodom majú byť podozrenia z korupcie v prípade obvineného podnikateľa a konkurzného advokáta Zoroslava Kollára. Ten by mal v piatok predpoludním vypovedať pred vyšetrovateľom NAKA.

Pčolinský je nominantom Sme rodina. Vo funkcii bol od apríla 2020.