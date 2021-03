Výnimočný koncert LUCIE V OPEŘE exkluzívne aj na Slovensku!

Jeseň 2021 bude pre fanúšikov skupiny LUCIE jednoznačným vrcholom sezóny. Skupina vyráža na halové turné v mestách Ostrava, Brno, Pardubice, Praha s jedinou zastávkou na Slovensku 30.9. na Zimnom štadióne v Bratislave. Nový program, exkluzívne hudobné aranžmánya po rokoch opäť v sprievode symfonického orchestra! K tomu spevácky zbor a organicky efektná dynamická scéna - aj to je koncertná show LUCIE V OPEŘE.

David Koller, Robert Kodym, P.B.Ch. a Michal Dvořák jednotne tvrdia: „Uplynulé obdobie bolo pre všetkých veľmi ťažké. Nám ale okrem iného rok 2020 ukázal, že bez kultúry to jednoducho nejde. Akoby nám chýbal kus našej duše, možnosť sebavyjadrenia, sloboda, a to nielen tá umelecká, ktorú by sme si mali bezpodmienečne chrániť. O to viac sa tešíme, že sa v roku 2021 opäť vrátime na pódium a znovu so svojimi fanúšikmi zažijeme tú ohromnú energiu, ktorá pri živom vystúpení vzniká. To je zážitok, ktorý sa nedá ničím nahradiť...“

Členovia skupiny Lucie sa zhodujú, že jednou z najväčších a najnáročnejších inovácií bola príprava samotnej organicky dynamickej scény, ktorá využíva najnovšie technológie z oblasti zvuku a vizuálnych efektov a zároveň osvedčené divadelné princípy: „Na scéne, ktorú chceme fanúšikom predstaviť, sme pracovali takmer rok. Práca to bola náročná, ale krásna a veríme, že to bude stáť za to.” zdôrazňujú členovia skupiny.

Aj hudobne bude toto turné doslova prelomové - Lucie sa spojila s dirigentom Kryštofom Markom, držiteľom Českého leva za hudbu k filmu Masaryk, ktorý vytvoril nové symfonické aranžmány pre celý program tejto show. V kombinácii kompletného obsadenia skupiny, Filharmónie Hradec Králové a speváckeho zboru sa tak na fanúšikov chystá takmer dvojhodinový prierez celou tvorbou Lucie tak, ako ho ešte nezažili.

Už 30.9.2021 o 20:00 hod. aj na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave!

Pozn. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa fanúšikovia nemusia obávať nákupu vstupeniek, v prípade, žeby bol koncert presunutý – vstupenky bude samozrejme možné vrátiť, resp. zostávajú v platnosti pre nový termín podľa platných zákonných nárokov.