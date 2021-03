Zverejnili nominácie toho najhoršieho zo sveta filmu: Ups, nájdete v zozname aj svoju obľúbenú snímku?

Nomináciám v 41. ročníku udeľovania Zlatých malín za to najhoršie, čo priniesol uplynulý filmový rok, vládnu Dolittle a 365 dní.

Rodinná komédia Dolittle sa uchádza o šesť anticien vrátane kategórií najhorší film, najhorší remake, najhorší herec (Robert Downey Jr.), najhoršia réžia (Stephen Gaghan), najhorší scenár i najhoršie spojenie na filmovom plátne pre Downeyho Jr. a jeho pokus o waleský prízvuk. Informuje o tom portál magazínu The Hollywood Reporter.

Rovnako šesť nominácií má v hre aj poľský film 365 dní, nevkusný remake pochybného Päťdesiat odtieňov sivej (2015). Päť nominácií si vyslúžil horor The Fantasy Island a štyri má na konte dráma Music, ktorá je režisérskym debutom speváčky Sie.

Nomináciu v kategórii najhorší herec si popri Adamovi Sandlerovi či Davidovi Spadeovi, vyslúžil aj Mike Lindell, známy ako The My Pillow Guy, za dokument Absolute Proof, ktorý sám financoval a tvrdí v ňom, že trojnásobnému držiteľovi Zlatej maliny Donaldovi Trumpovi „ukradli" americké prezidentské voľby. O malinu v kategórii najhorší film zabojuje aj snímka samotná, pričom jej konkurenciu tvoria všetky spomenuté - 365 dní, Dolittle, Fantasy Island a Music.

Prehľad nominácií v 41. ročníku anticien Zlaté maliny:

Najhorší film:

365 dní

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Najhorší herec:

Robert Downey, Jr. - Dolittle

Mike Lindell (The „My Pillow” Guy) - Absolute Proof

Michele Morrone - 365 dní

Adam Sandler - Hubieho Halloween

David Spade - Tá druhá

Najhoršia herečka:

Anne Hathaway - To posledné, čo chcel a Čarodejnice

Katie Holmes - Brahms: Chlapec 2 a Tajomstvo: Odvaha snívať

Kate Hudson - Music

Lauren Lapkus - Tá druhá

Anna-Maria Sieklucka - 365 dní

Najhorší herec vo vedľajšej úlohe:

Chevy Chase - The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani (ako on sám) - Borat, Subsequent Movie-Film

Shia LeBeouf - The Tax Collector

Arnold Schwarzenegger - Tajomstvo dračej pečate

Bruce Willis - Breach, Túžba po vražde a Dlhá noc na prežitie

Najhoršia herečka vo vedľajšej úlohe:

Glenn Close - Americká elégia

Lucy Hale - Fantasy Island

Maggie Q - Fantasy Island

Kristen Wiig - Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler - Music

Najhoršie spojenie na filmovom plátne:

Maria Bakalova & Rudy Giuliani (Áno, naozaj JE to Rudy Giuliani!) - Borat Subsequent Movie-Film

Robert Downey Jr. a jeho absolútne nepresvedčivý „waleský" prízvuk - Dolittle

Harrison Ford a jeho úplne falošne vyzerajúci CGI „pes" - Volanie divočiny

Lauren Lapkus a David Spade - Tá druhá

Adam Sandler a jeho nepríjemný hlupáčikovský hlas - Hubieho Halloween

Najhoršia réžia:

Charles Band - všetky tri filmy o Barbie & Kendre

Barbara Bialowas a Tomasz Mandes - 365 dní

Stephen Gaghan - Dolittle

Ron Howard - Americká elégia

Sia - Music

Najhorší scenár:

365 dní

všetky tri filmy o Barbie & Kendre

Dolittle

Fantasy Island

Americká elégia

Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie:

365 dní (poľský remake/rip-off Päťdesiat odtieňov sivej)

Dolittle (remake)

Fantasy Island (remake/„Re-Imagining”)

Hubieho Halloween (remake/rip-off Na Halloweena s Ernestom)

Wonder Woman 1984 (pokračovanie)