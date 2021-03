Problémy v raji? Presne tak by sa dalo nazvať to, čo momentálne prežíva prvá manželská dvojica zo šou Svadba na prvý pohľad. Podnikateľ Michal (38) a jeho vyvolená Diana (30) narazili v horúcej Keni na prvý vážnejší problém a kým Diana celej situácii nepripisuje veľkú váhu, Michal už toho začína mať dosť a krásnej neveste otvorene povie, čo si myslí! Ustojí dvojica prvé nezhody? To sa dozviete v šou Svadba na prvý pohľad v piatok o 20.30 na Markíze.