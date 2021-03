V nedeľu v noci vyhlásia Grammy: Nomináciám vládne Beyoncé

Nedeľná noc bude v Los Angeles patriť 63. ročníku hudobných cien Grammy.

Ceremoniál, ktorý sa mal pôvodne konať 31. januára, bude moderovať Trevor Noah.

V rámci programu galavečera sa predstavia Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles a Taylor Swift. „Umelci sa spoja, pričom budú zároveň v bezpečnej vzdialenosti, aby si navzájom zahrali ako komunita a oslávili hudbu, ktorá nás všetkých spája," uviedla americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied.

Nomináciám na prestížne hudobné ceny v aktuálnom ročníku vládne speváčka Beyoncé. Rodáčka z texaského Houstonu má v hre deväť nominácií, vrátane nahrávky roka a piesne roka, ktoré jej vyniesli skladba Black Parade, klip Brown Skin Girl, hudobný film Back Is King a spolupráca s rapperkou Megan Thee Stallion na jej skladbe Savage.

Speváčky Taylor Swift, Dua Lipa a rapper Roddy Ricch si vyslúžili po šesť nominácií. Všetci traja sa uchádzajú o cenu v kategórii pieseň roka. Swift a Dua Lipa majú v hre kandidátov na album roka s nahrávkami Folklore a Future Nostalgia, Roddy Ricch a druhá zmienená speváčka tiež súťažia o trofej pre nahrávku roka.

Svoje prvé nominácie si vyslúžili k-pop skupina BTS a spevák Harry Styles. Skupina sa so skladbou Dynamite uchádza o cenu za najlepší popový výkon dvojíc alebo skupín. Styles má tri nominácie, vrátane najlepšieho videoklipu za Adore You, najlepšieho popového vokálneho albumu za Fine Line a najlepšieho popového sólového výkonu za Watermelon Sugar.

Prehľad nominácií v hlavných kategóriách

Album roka:

Jhené Aiko - Chilombo

Black Pumas - Black Pumas (Deluxe Edition)

Coldplay - Everyday Life

Jacob Collier - Djesse Vol. 3

Haim - Women In Music Pt. III

Dua Lipa - Future Nostalgia

Post Malone - Hollywood's Bleeding

Taylor Swift - Folklore

Nahrávka roka:

Beyoncé - Black Parade

Black Pumas - Colors

DaBaby Featuring Roddy Ricch - Rockstar

Doja Cat - Say So

Billie Eilish - Everything I Wanted

Dua Lipa - Don't Start Now

Post Malone - Circles

Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé - Savage

Pieseň roka:

Beyoncé - Black Parade

Roddy Ricch - The Box

Taylor Swift - Cardigan

Post Malone - Circles

Dua Lipa - Don't Start Now

Billie Eilish - Everything I Want

H.E.R - I Can't Breathe

JP Saxe Featuring Julia Michaels - If the World Was Ending

Nováčik roka:

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion