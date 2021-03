Halákov 52. shutout v profilige, Chára prihral na víťazný gól Washingtonu

Slovenský brankár Jaroslav Halák (35) zaznamenal druhé čisté konto v tejto sezóne NHL a celkovo 52. vo svojej profiligovej kariére.

V noci na piatok zlikvidoval všetkých 27 striel hokejistov New Yorku Rangers, ktorí si z Bostonu odviezli prehru 0:4.

Aj prvý shutout v ročníku vychytal Halák proti "jazdcom", bolo to takmer presne pred mesiacom 13. februára. Vtedy zneškodnil 21 striel a Bruins zvíťazili na ľade súpera 1:0. Čerstvým triumfom sa Boston rehabilitoval za prehry s New Yorkom Islanders a New Jersey, v tabuľke Východnej divízie figuruje na štvrtej priečke. Rangers sú na 6. mieste, prehra s Bostonom bola ich tretia po sebe.

Bod za asistenciu si pri triumfe Washingtonu na ľade Philadelphie 5:3 pripísal slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý prihral na víťazný gól Nicovi Dowdovi. Na konte má osem kanadských bodov za dva góly a šesť asistencií.

Výsledky:

Boston - New York Rangers 4:0 /za domácich HALÁK zlikvidoval všetkých 27 striel/

Buffalo - Pittsburgh 2:5

Carolina - Nashville 5:1

Columbus - Florida 4:5 pp

New York Islanders - New Jersey 5:3

Philadelphia - Washington 3:5 /za hostí CHÁRA 0+1/

Toronto - Winnipeg 4:3 pp

Detroit - Tampa Bay 6:4

Dallas - Chicago 2:4

Calgary - Montreal 2:1