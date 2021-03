Biden ruší prioritné očkovanie: V USA sa budú môcť prihlásiť na vakcínu všetci dospelí

Americký prezident Joe Biden vo štvrtok oznámil, že nariadi všetkým štátom, aby umožnili každému obyvateľovi staršiemu ako 18 rokov prihlásiť sa na očkovanie proti koronavírusu najneskôr do 1. mája.

Vyjadril sa tak v televíznom prejave, ktorý predniesol pri príležitosti prvého výročia od vyhlásenia globálnej pandémie koronavírusu. Znamená to, že štáty budú musieť upustiť od prioritného očkovania na základe veku či zdravotného stavu, približuje agentúra AFP. Biden však pripomenul, že toto nariadenie neznamená, že do začiatku mája aj naozaj budú zaočkovaní všetci občania, ktorí o to požiadajú.

Zdôraznil však, že americkým zdravotným úradom sa darí očkovať rýchlejšie, ako sa predpokladalo, a tak sú USA "na ceste k dosiahnutiu podania 100 miliónov dávok (vakcíny) v 60. deň môjho úradovania," priblížil Biden, ktorého citoval britský denník The Guardian. Biden sa predtým vyjadril, že jeho cieľom bude najmenej 100 miliónov občanov zaočkovaných prvou dávkou vakcíny do 100. dňa vládnutia jeho administratívy.

Prezident USA zároveň apeloval na Američanov, aby v boji proti koronavírusu nepoľavovali a naďalej dodržiavali dostatočné odstupy a nosili ochranné rúška. Predovšetkým však podporil zaočkovanie drvivej väčšiny obyvateľov, ktoré je podľa neho jediným východiskom z tejto pandemickej situácie. Spojené štáty sú najzasiahnutejšou krajinou v rámci počtu infikovaných aj obetí. Od začiatku pandémie tam zaznamenali takmer 30 miliónov prípadov nákazy a viac ako 530.000 úmrtí.