Trojročné dievčatko trpí vzácnou chorobou: Stačí úplne málo na to, aby zomrelo

Musí si dávať obrovský pozor. Lola Sheldon (3) zo Staffordshiru trpí vzácnou a zároveň zákernou chorobou. Ak sa čo i len troška rozruší, môže to mať fatálne následky.

Ako píše Mail online, iba trojročná Lola sa nemôže za žiadnych okolností príliš rozrušiť. Dostala by kvôli tomu záchvaty, ktoré by vážne ohrozili jej život. Rodičia Carly Whing (27) a Luke Sheldon (27) sú kvôli tomu mimoriadne opatrní. Zaujímavosťou je, že hoci ide o raritnú chorobu, mohla by ju mať kvôli genetike. Jej mama a otec sa dali otestovať, ale výsledky mali negatívne. Raz však mali o svoju dcéru neuveriteľné starosti. Ocitli sa v situácii, ktorú by nechcel zažiť žiaden rodič.

V auguste 2020 Lola práve oslavovala svoje tretie narodeniny v parku Peppa Pig World. Z toho prostredia bola veľmi nadšená, no radosť vystriedali pekelné bolesti. Maličké dievčatko hodiny bojovalo s epileptickými záchvatmi. Nepríjemná situácia sa zopakovala aj pri inej príležitosti. Vtedy skončila rovno na jednotke intenzívnej starostlivosti. Doktor povedal rodičom zdrvujúcu správu. Lola si jednoducho nemôže poriadne užívať. Pre Carly a Luka to je obzlášť ťažké. Ako by mohli krotiť svoju dcéru, keď prežíva pravé šťastie? Žiaľ, je to nevyhnunté. Aby neskončila znova v nemocnici, musia na ňu dávať extrémny pozor.

Milujúca mama Carly nikdy nezabudne na ten moment, kedy jej dcérka trpela najviac. "Minulý rok sme ju zobrali na narodeniny do Peppa Pig World a mala skvelý deň, išla na všetky atrakcie, ale potom sme prišli domov a dostala naozaj zlý záchvat," spomína na ťažký okamih. "Je to veľmi desivé. Môžeme sedieť celé hodiny na pohotovosti, zatiaľ čo do nej dávajú veľa liekov, aby zastavili záchvaty," vysvetlila Carly. Je tu zároveň obrovské riziko, že Lola môže kedykoľvek prestať dýchať a zomrie kvôli záchvatu. Rodičia prežívajú úplné muky.

Maličkému dievčatku diagnostikovali zákernú chorobu, keď mala iba štyri mesiace. Bol rok 2017 a práve uprostred noci dostala svoj prvý záchvat. Záchranári ju okamžite previezli do nemocnice. Doktori prostredníctvom testov zistili, že Lola trpí génovou abnormalitou, ktorá sa prejavuje ako epilespia, autizmus, OCD alebo ADHD.

Odborníci napokon potvrdili, že Lola skutočne trpí epilepsiou a po zvyšok svojho života musí brať lieky. Rodina zároveň stanovila striktné pravidlá. Ani staršia sestra Brooke (10) sa nemôže pri nej príliš radovať, aby ju náhodou nerozrušila. Rovnako sa musia správať aj ich bratranci a sesternice. Hoci všetci doma poctivo dodržiavajú opatrenia, Carly má stále pripravenú tašku s vecami, ak by Lola opäť skončila v nemocnici.