Zaberie vám to pár minút a opäť vás dostane do formy: Rozcvičte si pľúca po covide

Sťažené dýchanie, bolesti na hrudníku, zápal pľúc. To sú ťažkosti, ktoré pri infekcii koronavírusom pociťujú pacienti. Dostať náš dýchací orgán opäť do formy vyžaduje čas.

Odborníci Národného ústavu detských chorôb NÚDCH v Bratislave pripravili zostavu cvikov v rámci respiračnej fyzioterapie. Podľa odborníčky Evy Zubaľovej je predýchanie pľúc dobrým krokom, či už ste prekonali COVID-19, alebo nie.

Jednoduché cvičenia sú určené pre všetky vekové skupiny a nezaberú viac času ako pár minút denne. ,,Cviky sú určené pre všetkých – pomôžu pacientom, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, a rovnako respiračná fyzioterapia je dobrý spôsob na posilnenie pľúc aj u zdravých detí,“ hovorí Eva Zubaľová, vedúca fyzioterapeutka Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH). Podľa odborníčky je ideálne cvičiť 2- až 3-krát denne, pričom jedna zostava trvá zhruba 5 - 6 minút.

Cieľom cvičenia je predýchať celé pľúca, hlavne tie dolné, ktoré sú pri plytkom dýchaní menej aktívne. „Správnym rozdýchaním môžeme využiť celú kapacitu pľúc,“ hovorí Eva Zubaľová s tým, že po pravidelnom cvičení počas niekoľkých mesiacov sa dýchanie prehĺbi. „Zhruba mesiac po prekonaní covidu musí ísť pacient na vyšetrenie k svojmu pľúcnemu lekárovi a tento čas by mal určite využiť na rehabilitáciu,“ vysvetľuje Pavol Pobeha z Kliniky pneumológie a ftizeológie.

1.

- Usaďte sa na stoličku, oprite si chrbát, vystrite sa, plecia voľne spustite dole. Nohy rozkročte na šírku panvy. Bedrové kĺby a kolenné kĺby zvierajú 90° uhol, členky sú pod kolenami.

- Pomaly, plynule sa nadýchnite nosom, hrudník sa rozvíja do všetkých strán. Ramená nezdvíhajte hore. Potom pootvorte ústa a vydýchnite.

2.

- Ruky si položte na spodnú časť brucha, prsty smerujú do slabín. Pri nádychu brucho nadvihne prsty smerom dopredu a do strán. Pozor, nepretláčajte vzduch do brušnej dutiny. Nádych je stále pomalý a plynulý. Zopakujte minimálne 5-krát.



3.

- Preložte si ruky na dolný uhol rebier. Prsty smerujú šikmo k sebe. Nadýchnite sa tak, aby rebrá odtlačili ruky do strán, prsty sa od seba odďaľujú. Pri výdychu sa prsty priblížia k sebe.