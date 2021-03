Obrovský šok: Toto dievčaťu úplne vyrazilo dych! Neuveríte, čo našla v inhalátore

Takmer ani nedýchala, keď to zbadala! Tínedžerka sa chystala prať, keď zbadala, ako z oblečenia skĺzol čierny had s červeným bruchom. Mala dočinenia s najjedovatejším druhom v celej Austrálii.

Ako píše The Sun, mladé dievča z Bli Bli sa ocitlo v situácii, v ktorej by spanikáril nejeden človek. V jej domácnosti sa vyskytol jeden z najjedovatejších hadov. Stačilo by jedno pohryznutie a bolo by po všetkom.

Najprv ho spozorovala na oblečení, ktoré chcelo dievča oprať. Plaz sa následne vyparil do jej izby a poriadne sa zašil. Tínedžerka bola strachom bez seba, nebezpečného votrelca nedokázala nikde nájsť. Potom ju ale oblial studený pot. Hada našla vo svojom inhalátore. Ihneď konala a zavolala odborníkom zo Snake Catchers, ktorí si s týmto nepríjemným prekvapením poradili. "Je to jedno z najneuveriteľnejších miest, kde sme kedy hada našli," uviedol člen tímu Stuart McKenzie. Ani on si radšej nechcel predstaviť, akú hrôzu muselo dievča prežívať.

Hoci bol had ešte mladý, mohol byť poriadne útočný. McKenzie uviedol, že takéto správanie u týchto hadov nie je nič nové. Mal už s nimi dočinenia. "Iba skúmajú, hľadajú jedlo v tomto ročnom období predtým, než sa znova ochladí," vysvetlil odborník. Dodal, že ich už našli na rôznych miestach. Nepríjemná situácia sa udiala aj v dome Queenslande, kedy našiel otec nebezpečného hada priamo na posteli svojej dcéry. Ukrýval sa pod plyšákmi a vankúšmi.

Čierne hady s červeným bruchom majú jed, ktorý by dokázal zabiť. Napriek tomuto faktu sú úmrtia skutočne zriedkavé. Tento druh plazu môže byť dlhý až dva metre a pochádza z východnej časti Austrálie. Môžu sa však vyskytovať v močiaroch, lesoch, ale aj mestských oblastiach. Agresivitu nemajú veľmi v povahe, no v prípade ohrozenia sa neboja zaútočiť.