Šéf SIS Vladimír Pčolinský skončil v putách: Jeho manželka sa zmohla iba na jednu vetu

Prvý vysoký nominant súčasnej vlády obvinený! Počas vrcholiacej koaličnej krízy sa vo štvrtok ráno po čase činila aj NAKA. Jej príslušníci zadržali riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského (43).

Ten je považovaný za nominanta hnutia Sme rodina, ktorému šéfuje Boris Kollár (55), a v parlamente sedí jeho brat Peter Pčolinský (38) aj manželka Adriana Pčolinská (42). Šéf SIS je v súčasnosti podozrivý z korupcie, o ktorej vypovedá jeho bývalý spolupracovník zo SIS. O aké úplatky malo ísť?

Pčolinský do funkcie nastúpil minulý rok v apríli po vymenovaní novej vlády. Jeho meno nebolo v bezpečnostnej komunite neznámym, keďže sa dlhodobo pohyboval pri vplyvných politikoch. V nedávnych rozhovoroch hovoril Pčolinský o očiste Slovenska. „Áno, Slovensko bolo takým mafiánsko-oligarchistickým štátom, ale máme nádej, že sa to zmení,“ povedal pre aktuality.sk s tým, že SIS je „veľmi rešpektovaným členom v zahraničí alebo v medzinárodnej spravodajskej komunite“.

Otázkou teraz zostáva, či sa to po najnovších udalostiach nezmení. Vo štvrtok po štvrtej hodine ráno do bytovky v Bratislave, kde má byt spolu s manželkou Adrianou, vtrhlo komando NAKA. Tí zasahovali po tom, čo niekoľko týždňov vyšetrovali podozrenie z korupcie, o ktorom sa rozhovoril bývalý námestník SIS Boris Beňa. Ten bol považovaný práve za človeka blízkeho Pčolinskému, ktorého si mal doviesť do SIS. Po tom, čo ho v decembri minulého roka za­tkla polícia, začal rozprávať a usvedčovať vplyvných ľudí z korupcie. Teraz sa malo v jeho výpovedi ocitnúť aj meno Vladimíra Pčolinského.

Riaditeľ SIS mal vziať úplatok od podnikateľa Zoroslava Kollára výmenou za to, že milionár už nebude v hľadáčiku tajnej služby a nebude odpočúvaný. Podľa televízie Markíza si mal Beňa s Pčolinským rozdeliť 40-tisíc eur. Pčolinského advokátka Eva Mišíková tvrdí, že obvinenie voči nemu nie je dôvodné. „Zatiaľ je zadržaný. Cíti sa nevinný, cíti sa dobre, nejaví žiadne známky nervozity," povedala Mišíková s tým, že Pčolinský si je istý tým, že orgány presvedčí o svojej nevine.