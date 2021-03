Sagan v kopcovitej etape vpredu chýbal, z víťazstva sa tešil Alaphilippe

Druhá etapa cyklistických pretekov Tirreno-Adriatico sa stala korisťou úradujúceho majstra sveta Francúza Juliana Alaphilippa (28).

Cyklista tímu Deceuninck - Quick Step zaútočil v posledných desiatkach metrov cieľového stúpania, keď predstihol svojho tímového kolegu Joaa Almeidu. Druhý napokon skončil Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a tretí bol Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma). Víťaz prvej etapy Van Aert si udržal modrý dres lídra celkovej klasifikácie o 4 sekundy pred Alaphilippom a 8 sekúnd pred Van der Poelom. Slovák Peter Sagan obsadil 133. miesto s mankom 15:01 min. V celkovom hodnotení klesol na 109. pozíciu. Z tímu Bora-Hansgrohe bol v cieli najlepší Talian Giovanni Aleotti na 15. mieste.

Peter Sagan sa vrátil do súťažného diania po 135 dňoch. Súťažný rok 2021 mal pôvodne začať v Argentíne, neskôr v Belgicku, ale napokon neabsolvoval ani prvú väčšiu klasikársku skúšku sezóny Strade Bianche v Taliansku. Dôvodom bola vyše mesačná izolácia po nákaze koronavírusom, keď sa poriadne nemohol venovať tréningu. Pre trojnásobného majstra sveta je Tirreno-Adriatico príprava na prvý monument sezóny Miláno - San Remo (20. 3.).

Prvá z troch vyše 200 km etáp na 56. ročníku Tirreno-Adriatico mala štart v Camaiore a cieľ v ďalšom toskánskom meste Chiusdino. Merala 202 km a najmä v druhej polovici mala výrazne zvlnený profil. V úniku dňa sa ocitlo šesť cyklistov vrátane talianskeho držiteľa vrchárskeho dresu Vincenza Albanese (EOLO-Kometa) a tiež Saganovho kolegu z tímu Bora-Hansgrohe Marcusa Burghardta. Chvíľami si vypracovali náskok až päť a pol minúty, ale podľa predpokladov to nedotiahli do konca. Tridsaťštyri kilometrov pred cieľom už bol "balík" pohromade, aj keď len veľmi krátko.

Potom sa zrodil únik štvorice silných vrchárov v zložení Simon Yates (BikeExchange), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step). Vlaňajší šampión Tirrena S.(3,5 km / 6,9%) a pripísal si 5 bodov do súťaže o najlepšieho vrchára. Vedúca štvorica si neskôr utvorila 20-sekundový a 12 km pred cieľom dokonca 32-sekundový náskok.

Rus Sivakov sa stal víťazom rýchlostnej prémie, na ktorej získal okrem 5 bodov do bodovacej súťaže aj 3 bonifikačné sekundy do celkovej klasifikácie. Do posledných piatich kilometrov vstupovala štvorka vpredu s náskokom 23 sekúnd a nič nenasvedčovalo tomu, že by mala byť dostihnutá. To už cyklisti prekonávali záverečné 7 km dlhé stúpanie, ktorého najstrmšie časti mali sklon 5,5%.

Vedúca štvorica napokon nevydržala so silami. Ako prvý odpadol z boja o víťazstvo S. Yates a v posledných dvoch kilometroch pred cieľom boli dostihnutí aj Sivakov a Landa. Almeida im dvakrát nastúpil a zdalo sa, že druhý nástup už bude víťazný. Lenže Portugalčan to napokon nezvládol a 300 m pred cieľom kapituloval pred hrubou silou hlavného poľa rýchlych klasikárov a skončil až siedmy. Napokon ho však môže tešiť víťazstvo tímového kolegu Alaphilippa.

1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step 5:01:32 hod,, 2. Mathieu van Der Poel (Hol./Alpecin-Fenix), 3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates), 5. Alex Aranburu Deba (Šo./Astana), 6. Robert Stannard (Austr./BikeExchange), 7. Joao Almeida (Port./Deceuninck-Quick-Step), 8. Greg van Avermaet (Belg./AG2R Citroen), 9. Tim Wellens (Belg./ Lotto-Soudal), 10. Giulio Ciccone (Tal./Trek-Segafredo) všetci čas ako víťaz,... 133. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +15:01 min.1. Van Aert 8:37:35 hod, 2. Alaphilippe +4 s, 3. Van Der Poel +8, 4. Pavel Sivakov (Rus./Ineos Grenadiers) +11, 5. Mikel Landa Meana (Šp./Bahrajn Victorious) +13, 6. Andrea Vendrame (Tal./AG2R Citroen) +14,... 109. SAGAN +15:15 min