Sagan vyšiel s pravdou von: Prečo už nevyhrávam ako na bežiacom páse?

Poriadna makačka hneď na úvod! Cyklisti na čele so Slovákom Petrom Saganom (31) sa počas druhej etapy na pretekoch Tirreno – Adriatico museli popasovať s trasou dlhou až 226 km, v ktorej Slovák obsadil 133. miesto s mankom 15:01 min.

Tourminátor v Taliansku navyše stihol pred začiatkom podujatia rozdať mnoho rozhovorov. V jednom z nich napríklad prezradil, prečo podľa neho už nevyhráva ako na bežiacom páse.

Sagan sa zatiaľ na pretekoch v Taliansku nepredviedol v najlepšej forme na úvod sezóny. Veď predsa v prvej etape sa vôbec nezapojil ani do záverečného špurtu. Novinárov preto, prirodzene, zaujíma len jedno. „Prečo už nevyhrávam 22 alebo 23 pretekov do roka? Najdôležitejšia vec, ktorú si treba uvedomiť, je to, že preteky sú z roka na rok čoraz komplikovanejšie. Mne vo však neprekáža. Prečo by som mal byť z toho

otrávený, keď sa s tým môžem vysporiadať po svojom? To je veľmi dôležité. Musíte to v podstate len prijať ako fakt a podľa toho sa zariadiť

ďalej,“ opísal Sagan pre časopis ProCycling, no vyzdvihol aj pozitíva.

Aby som zbytočne nerozmýšľal nad vecami a nechal sa len unášať tokom. To si vyžaduje obrovskú disciplínu a veľkú dávku mentálneho tréningu. Môj mozog vníma automaticky všetko štýlom, že chce jednoducho všetkých a všetko prebicyklovať. Musel som tvrdo makať na tom, aby som hlavu zosúladil s telom, s bicyklom a s mojím inštinktom,“ dodal Sagan, ktorý si však uvedomuje, že ani zďaleka nie je dokonalý.

„Nie, to nie som. No mentálny tréning sa odrazil napríklad na mojich výkonoch v časovkách, kde som zaznamenal obrovský progres. Možno najväčší, aký som kedy vo svojej kariére niekedy v niečom dosiahol. Netreba však zabúdať, že sa konštantne zlepšujú aj ostatní jazdci,“ uzavrel Sagan.