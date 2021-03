Stanislav Šesták bol prekvapený z kroku Hamšíka: Čakal som, že skončí v Slovane

Kruh sa neuzavrel! Marek Hamšík (33) vyrastal v bratislavskom Slovane a na sklonku kariéry sa doň plánoval vrátiť.

Pred pár dňami mal na to ideálnu príležitosť, ale odmietol ju. Kapitán slovenskej reprezentácie sa s vedením belasých nedohodol na dĺžke krátkodobej spolupráce. Hráč chcel zmluvu do konca mája, klub trval na pomoci až do konca leta.

Hamšík skončil v IFK Göteborg. Do termínu, aký žiadal Slovan. Švédsky klub mu však v prípade ponuky umožnil odísť hneď po majstrovstvách Európy.

„Čakal som, že bude pokračovať v Slovane. Bol to asi najvhodnejší moment, ako svojmu bývalému klubu splatiť minulosť. Som prekvapený z kroku Mareka. Nebolo to určite pre peniaze. Predpokladal som však, že v Slovane urobí radosť aj slovenskému fanúšikovi,“ povedal Novému Času Stanislav Šesták.

Hamšík naháňal zmenu dresu v čase, keď už bolo vo väčšine krajín po oficiálnom prestupovom období. Nakoniec sa rozhodol pre Švédsko. „Možno ani Číňania nevideli východisko z tejto zložitej situácie, preto prišlo k hladkému ukončeniu zmluvy. V Číne veľmi nežiaril. Nemal najlepšie štatistiky. Únik do Göteborgu je iba východiskom z núdze. Určite v ňom neostane dva-tri roky. V lete príde ďalšia možnosť. Veľa bude záležať na tom, ako mu vyjdú majstrovstvá Európy.“

Hamšík má v pláne po ME ďalší nový angažmán. Šesták si však nemyslí, že to bude top klub. „Aj vzhľadom na vek sa mu sotva ozve Manchester United alebo niekto na tej úrovni. Nejaké lukratívne ponuky dostane. Možno by si chcel ešte vyskúšať život v Amerike alebo v Emirátoch. Je to sen skoro každého futbalistu na sklonku aktívnej činnosti. Zarobil by si tam slušné peniaze.“

Šesták zažil Hamšíkov debut v reprezentácii pod vedením trénera Jána Kociana v júni 2007 v Hamburgu proti Nemecku v kvalifikácii ME. „Dobre si na to pamätám, lebo v tom čase som prestupoval do Bochumu. Už vtedy v ňom tlel obrovský potenciál. Každý videl, že má v krvi cit pre hru a kreativitu. Bolo jasné, že urobí veľkú kariéru. Slovenský futbal sa dostal na vrcholné podujatie trikrát a Marek bol zakaždým pri tom. Klobúk dolu,“ uzavrel Šesták.

Stanislav Šesták (38)

- do ligy vbehol v Tatrane Prešov

- rok si zahral za Slovan Bratislava

- tri sezóny odkopal v Žiline

- v nemeckom Bochume bol 5 rokov

- hral aj v Turecku (Ankaragücü, Bursaspor)

- jednu sezónu strávil vo Ferencvárosi

- bol hrajúcim asistentom trénera Popradu

- je amatérskym hráčom rodnej Demjaty

- momentálne hosťuje v susedných Raslaviciach

- v repre SR odohral 66 duelov a dal 13 gólov

- bol na MS 2010 v JAR a ME 2016 vo Francúzsku.