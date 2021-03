Vlhovú čakajú v Aare dva dôležité slalomy: Potvrdí reštart formy z Jasnej?

Po parádnom Petrinom reštarte pod Chopkom sa aj v zahraničných médiách objavili správy, že Petra Vlhová (25) v boji o veľký glóbus zmaže manko a po Aare, kde sú na programe dva slalomy, sa dostane do trháka.

Celý finiš hrá do karát slovenskej hviezde, ktorá bude mať ešte jednu výhodu navyše: na severe Európy i vo finále bude s ňou celý jej rodinný klan.

Jeho prítomnosť urobila s Petrou v Jasnej zázrak, o ktorom uznanlivo písal celý lyžiarsky svet. Aj tí, ktorí nad ňou lámali palicu tvrdiac, že nenačasovala formu správne. „V súboji medzi Petrou Vlhovou a Larou Gutovou-Behramiovou je teraz výhoda na strane Slovenky, aj keď rodáčka z Ticina momentálne vedie bodovanie Svetového pohára o 36 bodov. Očakáva sa, že v najbližších dvoch slalomoch zverenka Livia Magoniho zmaže stratu a dostane sa do trháka. Všetko však nasvedčuje tomu, že sa definitívne rozhodne až v záverečných štartoch na finálovom po­dujatí v Lenzerheide,“ napísal portál veveitalia. it. O výhode na strane Slovenky písal aj švajčiarsky portál blick.ch, ktorý tvrdí, že Lare dochádzajú sily v záverečnom špurte sezóny.

V Jasnej slovenská hviezda dokázala získať 180 z 200 možných bodov. Ak sa k tomuto bodovému výlovu priblíži vo svojich posledných vystúpeniach v tejto sezóne, ukáže svoju obrovskú vnútornú silu. Pomôcť jej v tom sa vydala aj celá rodina, ktorej prítomnosť pomohla Petre viac ako kedykoľvek predtým.

„Vždy mi pomôže, keď som trochu doma s rodinou. Rodina je pre mňa najviac,“ vyznala sa po úspechu v Jasnej Petra. Veľmi dobre to vie aj jej otec Igor Vlha, ktorý nechápe, ako to mohol vydržať túto sezónu bez účasti na pretekoch svojej dcéry. Po slovenskej kapitole Svetového pohára zavelil: „Už nevypustím žiadne preteky do konca sezóny. Nevypustím nič, chcem byť všade. Predtým sme každý rok 15 rokov boli s ňou každý druhý týždeň. Teraz sme ju dva a pol mesiaca nemohli objať...“

Toto čaká Petru

12. marca - Aare: slalom

13. marca - Aare: slalom

17. marca - Lenzerheide: zjazd

18. marca - Lenzerheide: super G

20. marca - Lenzerheide: slalom

21. marca - Lenzerheide: obr. slalom

Toto čaká Laru

17. marca - Lenzerheide: zjazd

18. marca - Lenzerheide: super G

21. marca - Lenzerheide: obr. slalom