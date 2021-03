Dominiku Kavaschovú čakajú materské povinnosti: Plánujú za ňu v Oteckoch náhradu?

Z Oteckov sa vytratila neprehliadnuteľná Sisa, keďže jej herecká predstaviteľka Dominika Kavaschová (31) sa pripravuje na materské povinnosti.

Rozprávali sme sa aj o tom, prečo tak skoro skončila s nakrúcaním a kedy by sa mohla vrátiť pred kamery.

Ako to máte momentálne v hlave nastavené? Hneď ako sa bude dať, ste v Oteckoch späť? Lebo z herečiek, ktoré medzičasom porodili, sa nevrátila ani jedna...

Na televízne obrazovky sa vrátim, keď sama pocítim, že je správny čas. Rozhodne je pre mňa dieťatko priorita. Netrúfam si povedať, čo ako bude, ale na prácu momentálne úprimne ani nemyslím. Všetko ukáže čas, nikam sa neponáhľam. Je to výnimočné obdobie v mojom živote a hodlám mu venovať maximálnu odovzdanosť, pozornosť a energiu.

Pravidelne vidieť, že budúce mamičky natáčajú aj s bruškom, ktoré im treba rafinovane zakrývať...

Vy ste to v Oteckoch zabalili relatívne skoro. Kvôli korone?

Málokto si vie predstaviť, čo obnáša také nakrúcanie denného seriálu. Chvalabohu som patrila k tehuľkám, ktorým nebýva zle, avšak je to veľmi náročné. Točila som tri projekty naraz a bola som nesmierne unavená. Skoré vstávanie, veľa obrazov, neustále nasadenie... Postava, ktorú hrám v Oteckoch, si vyžaduje veľmi veľa energie. Chcela som byť čím skôr v pokoji, a hlavne som nechcela riskovať možnú nákazu koronou. Mne to za to nestálo.

O tej šiestej večer občas aj mrknete, či tam Sisa ešte pobehuje?

Nepozerám televíziu, ale viem, že Sisa ešte existuje, pretože mi denne píšu ľudia správy na instagrame, čo ich pobavilo a ako ma majú radi. Veľmi ma to teší a vážim si to. Som šťastná, že môžem v týchto neľahkých časoch ľuďom vyčariť úsmev na tvári a zlepšiť náladu.

Nakoľko ste okresali svoje pracovné aktivity? Už nerobíte vôbec nič?

Na minimum. Jediné, čo občas vezmem, je nejaká akcia s Andreou Bučko, keď nás volajú niekam spoločne spievať. Samozrejme, vždy si zistím, koľko času tam strávim a či budeme testované my aj ľudia, ktorí sa danej akcie zúčastnia. Inak to neberiem.