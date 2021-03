Minister Naď: Kontrakt na nákup 3D radarov je pripravený

Kontrakt na nákup 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu, ktoré rezort obrany plánuje obstarať formou vláda - vláda od štátu Izrael, je pripravený na 99 percent.

K podpisu zmluvy by mohlo prísť 26. marca. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) to potvrdil vo štvrtok počas pracovnej cesty v Izraeli. Za 17 radarov by mala SR zaplatiť 148,2 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

"Vďaka intenzívnej práci rezortu obrany a efektívnym rokovaniam s predstaviteľmi štátu Izrael na jeho finálnom znení počítame s tým, že k podpisu zmluvy na Slovensku dôjde ešte tento mesiac. Nateraz predpokladaným termínom je 26. marec 2021," uviedol Naď po bilaterálnom rokovaní s izraelským rezortným partnerom Benjaminom Gantzom.

Do pripravovanej zmluvy sa podľa ministra obrany SR premietne aj deklarované zapojenie slovenského obranného priemyslu do projektu obstarania, a to vo výške avizovaných 30 percent. "Tu je vidieť rozdiel medzi prázdnymi sľubmi a reálnou podporou, ktorá bude ukotvená aj v záväzných dokumentoch," poznamenal Naď. V rámci pracovnej cesty v Izraeli minister navštívil aj tamojšie podniky obranného priemyslu.

Počas stretnutia s izraelským ministrom obrany ocenil slovenský šéf rezortu výborné bilaterálne vzťahy oboch krajín v oblasti obrany a bezpečnosti. Ministri hovorili tiež o možnostiach prehĺbenia vzájomnej spolupráce, a to napríklad v oblasti obranného priemyslu či kybernetickej bezpečnosti. Príležitosť využili tiež na výmenu skúseností krajín so zvládaním pandémie ochorenia COVID-19, pričom Naď informoval svojho kolegu aj o nasadení vojakov na pomoc v boji proti šíreniu ochorenia na Slovensku.

Vláda schválila, že o obstaraní 17 kusov 3D rádiolokátorov bude SR rokovať s vládou Izraela. Zmluvu má uzatvoriť minister obrany do 31. marca. S obstarávaním radarov začalo ešte predošlé vedenie rezortu. Súčasný minister sa rozhodol upraviť súťaž pre otázky týkajúce sa transparentnosti procesu.