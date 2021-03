Nemocnica v Zlatých Moravciach sa stala oficiálnym vakcinačným miestom

Nemocnica Agel Zlaté Moravce sa stala oficiálnym vakcinačným miestom. Pre veľký záujem verejnosti o očkovanie proti novému koronavírusu a plne obsadené kapacity v okolitých centrách v regióne začala nemocnica očkovanie verejnosti od štvrtka. Nemocnica predpokladá, že denne zaočkuje minimálne 100 záujemcov.

Vakcinačné miesto sa nachádza v pavilóne chirurgických disciplín na prvom poschodí nemocnice. "Vakcináciu budú realizovať dva vakcinačné tímy zložené zo zdravotníkov zlatomoraveckej nemocnice," uviedla riaditeľka nemocnice Nina Horniaková.

V prípade záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vo vakcinačnom mieste uvedenej nemocnice je potrebné sa vopred zaregistrovať a objednať prostredníctvom portálu korona.gov.sk. Ak má človek, ktorý nespadá do aktuálne povolenej skupiny na očkovanie, záujem o zapísanie do zoznamu náhradníkov na očkovanie, stačí poslať mail so svojimi údajmi na vakcinacia@nzm.agel.sk alebo sa telefonicky nahlásiť na čísle 0910 491 438.