Slovák Dávid je hviezdou sociálnych sietí v USA: Bujarý návrat mladého youtubera

Milióny sledovateľov na rozličných platformách a ešte viac zhliadnutí na YouTube. Košičan Dávid Dobrík žijúci za veľkou mlákou má len 24 rokov, no v USA je už dávno veľkou hviezdou.

Večne usmiaty youtuber Dávid Dobrík sa vrátil so svojím prvým YouTube videom takmer po roku. Jeden z najpopulárnejších vlogerov dneška ukázal vo videu svoj nový a poriadne luxusný domov. Ako uvádza portál Independent.co.uk, video nakrútil až takmer rok po vyhlásení, že kvôli pandémii je nemožné filmovať to, čo by bežne chcel. Najmä americkí fanúšikovia boli z novinky na jeho YouTube vo vytržení a potešilo ich, že znova plánuje pridávať viac príspevkov.

O komunite okolo Slováka môžu domáce hviezdy iba snívať. Málokto dosiahne viac ako 2,5 milióna videní pri videu svojho nového domu len za necelých sedem hodín. A vernosť fanúšikov? Aj to je za veľkou mlákou niečo celkom iné, prichádza s poriadnou dávkou americkej "drámy"! "Najlepšie, čo sa mi stalo v roku 2021, je príspevok Dávida Dobríka," napísala bez okolkov fanúšička youtubera po jeho dlhšej odmlke. "Práve som sa rozplakala pri sledovaní nového videa Dávida Dobríka, pretože mi veľmi chýbal," reagovala ďalšia mladá žena spomedzi jeho miliónov fanúšikov.

Mladík pôvodom zo Slovenska prerazil vďaka teraz už nevyužívanej platforme Vine, na ktorej so svojimi priateľmi v Los Angeles vytváral krátke paródie. Po tom, čo Twitter zastavil túto aplikáciu, presedlal podľa portálu Variety na YouTube, kde začal robiť dlhšie vlogy o jeho bežnom živote. On a jeho partia, ktorá je známa ako "Vlog Squad", získali milióny fanúšikov, ktorých počet narastal s čoraz bláznivejšími vecami, do ktorých sa púšťali. Ako ďalej dodáva portál Variety, Dobrík si dokonca zo žartu zobral mamu jedného zo svojich kamarátov a neskôr sa rozviedli. Známy je aj spoluprácami s celebritami ako Justin Bieber, Jennifer Lopez, Kevin Hart, John Stamos, Howie Mandel a rozdávaním áut. Práve rozdávaniu áut sa venoval aj pred americkými prezidentskými voľbami. To, ako prepisoval históriu USA, si môžete prečítať aj TU.