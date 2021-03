Prípravy šou Svadba na prvý pohľad zasiahla pandémia: Tvorcovia museli urobiť výraznú zmenu

Natočiť v pandemickom roku 2020 tento typ relácie vyzerá ako nemožná misia. A predsa sa to podarilo!

Vybaviť cesty do zahraničia, svadobné hostiny, zariadiť tisíc drobností vo svete, kde sa obmedzenia, zákazy a príkazy menia z minúty na minútu. Druhá séria šou Svadba na prvý pohľad dokonca v porovnaní s tou predošlou ponúka o jeden pár navyše. Viac nám o všetkom porozprávala kreatívna producentka Petra Búzová.

Do príprav programu Markízy razantne zasiahla už prvá vlna pandémie. „Ovplyvnila kastingovú fázu, takže po prvých troch osobných pohovoroch sme boli nútení prejsť do virtuálnej formy, to znamená, že prvotné rozhovory prebiehali online,“ prezradila nám kreatívna producentka. Kasting sa preto výrazne natiahol a pôvodne plánované spustenie nakrúcania počas letných mesiacov sa posunulo až na jeseň.