Túlavá labka zachraňuje zvieratá aj šíri osvetu: Prečo je koniec jari problematické obdobie?

Občianske združenie (OZ) Túlavá labka, pôsobiace v Banskej Štiavnici, sa okrem záchrany túlavých zvierat venuje aj osvete o ich ochrane.

Popri spravovaní útulku, členovia OZ so zvieratami navštevujú školské zariadenia, kde vedú diskusie s mládežou. Pre TASR to povedala predsedníčka OZ Ivana Michalská. „Máme program, v rámci ktorého navštevujeme materské, základné aj stredné školy, kde sa s deťmi snažíme rozprávať o tom, ako sa k zvieratám správať,“ vysvetlila Michalská s tým, že OZ takto navštevuje aj školy mimo banskoštiavnického regiónu. Predsedníčka OZ víta novú legislatívu o ochrane zviera, tvrdí však, že na konkrétne zmeny v spoločnosti si budeme musieť ešte počkať. „Ide to veľmi pomaly a bude to trvať veľa rokov, kým ľudia pochopia, že zviera nie je vec,“ uviedla Michalská.

OZ Túlavá labka vzniklo v roku 2008 s myšlienkou vytvoriť akési rodinné občianske združenie s menším počtom zvierat umiestnených v útulku. Cieľom OZ je túlavé psy a mačky čo najlepšie spoznať, aby ľuďom, ktorí o ne prejavia záujem, mohli poskytnúť čo najdetailnejšie informácie o ich povahe. V súčasných priestoroch útulok pôsobí už tretí rok, v priemere tu býva umiestnených 12 až 15 psov. „Fungujeme aj formou dočasných opatier, keď sú zvieratá v rodinách dovtedy, kým sa neadoptujú,“ vysvetlila Michalská.

Podľa predsedníčky OZ majú ľudia väčší záujem o psy ako o mačky, nájsť nový domov starším mačkám býva obzvlášť problematické. „Počet adopcií je počas roka premenlivý, napríklad počas letných prázdnin býva hluché obdobie,“ povedala Michalská. Ako dodala, prvá vlna pandémie nového koronavírusu pomohla útulku nájsť veľké množstvo nových opatrovníkov, časť zvierat pritom v dočasných domovoch ostala už natrvalo.

„Mesačné náklady na chod útulku sa pohybujú na úrovni 3000 eur. Najväčšie náklady sú na veterinárnu starostlivosť. Zvieratá musia byť očkované, očipované, odblšené, odčervené a v dospelosti kastrované,“ poznamenala Michalská. Verejnosť môže útulku pomôcť finančne, napríklad i priamou kúpou krmiva prostredníctvom webstránky občianskeho združenia.

V útulku OZ sa nachádzajú najmä túlavé zvieratá a tie, ktoré boli odobraté z nevhodných podmienok, väčšina z nich je po umiestnení v zlom zdravotnom stave. Problematickým obdobím býva podľa predsedníčky OZ koniec jari, keď sa objavuje veľké množstvo chorých vyhodených čerstvo narodených mačiatok.