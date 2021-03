Zarážajúce slová Borisa Kollára: Stále dôverujem šéfovi SIS

Predseda Národnej rady SR (NR SR) a hnutia Sme rodina Boris Kollár stále dôveruje šéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému.

Povedal to v dnešnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo. Doplnil, že informácie o jeho zadržaní má z médií. Tvrdí, že je to jasný príklad toho, že táto vláda je antikorupčná a nepozerá sa, či sú to „naši ľudia, vaši ľudia.” Podotkol, že polícia má rozviazané ruky a keď sú nejaké podozrenia, treba to riešiť.

Kollár dodal, že prezidentke Zuzana Čaputovej poslal list, v ktorom ju požiadal o dočasné postavenie Pčolinského mimo službu. Tiež ju požiadal o urýchlené zbavenie mlčanlivosti, aby mohol vypovedať. O jeho odvolaní z postu šéfa SIS je ešte podľa Kollára predčasné hovoriť.

Šéfa SIS Pčolinského zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) ráno 11. marca. Dôvodom sú údajne podozrenia z korupcie.