Matovič šokoval celé Slovensko: Čo sa stalo premiérovi? Toto neurobil už poriadne dlho!

Vstúpil si do svedomia? Vypočul výzvy Slovákov? Premiér Igor Matovič urobil vec, ktorou ohromil.

Prekvapenia, sú premiérovou špecialitou. Za to posledné sa mu však poďakuje celý národ. Zdá sa, že po posledných škandáloch si Igor Matovič vstúpil do svedomia. Na facebook totiž nepridal žiaden príspevok už viac ako 24 hodín! A to je, v jeho prípade, čo povedať!

Slovenský premiér je známy tým, že túto sociálnu sieť využíva s frekvenciou podobnou tínedžerom, po posledných škandáloch sa však odmlčal. Možno konečne vypočul rady odborníkov, aj bežných Slovákov. Po zverejnení premiérvho telefónneho čísla bývalým poradcom exprezidenta Kisku Radom Baťom sa v jeho osobnom živote museli diať veci.

Len v stredu vznikla iniciatíva, ktorá vyzývala premiéra, aby prestal používať facebok na 3 mesiace a aby začal využívať hovorcu. Či to premiérovi vydrží 3 mesiace nevedno, ale začalo to celkom dobre.