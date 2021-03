Kolegyne z baru si hneď padli do oka: Po rokoch vyplávalo na povrch tajomstvo, ktoré ich odrovnalo

Najväčšie prekvapenia vie často pripraviť sám život, ktorý sa s osudom týchto žien riadne pohral.

Ako uvádza denník Daily Mail, 32-ročná Cassandra Madison a 31-ročná Julia Tinetti sa prvýkrát stretli v roku 2013 v jednom bare v New Haven v štáte Connecticut. Obidve tam pracovali a okrem rovnakého zamestnania ich spájal aj fakt, že jedna aj druhá pochádzali z adoptívnych rodín. Ich puto sa posilnilo o to viac po tom, čo zistili, že majú obe blízky vzťah k Dominikánskej republike, ktorej vlajku si dali i vytetovať. Cassandra aj Julia sa tam totiž narodili a odtiaľ si ich aj následne adoptovali dve rôzne rodiny. „Začali sme sa stretávať. Chodili sme von na drinky, na večeru. Začali sme sa rovnako obliekať,” priznala Julia.

Postupne im začalo stále viac ľudí hovoriť, že sa podobajú natoľko, že vyzerajú ako ozajstné sestry. Obe začali uvažovať nad tým, či by existovala reálna šanca, že by sestrami naozaj boli, preto sa rozhodli si porovnať adopčné listy. Tie však ukázali, že sa každá z nich sa narodila v inom meste a ani priezviská ich matiek sa nezhodovali. Cassandra sa o dva roky neskôr presťahovala do štátu Virginia, ale s Juliou zostali aj naďalej v kontakte aspoň cez sociálnu sieť. O ďalšie tri roky neskôr, v roku 2018, dostala Cassandra na Vianoce od adoptívnej mamy DNA test, aby sa pokúsila vyhľadať rodinných príslušníkov.

Našla pár vzdialených príbuzných a bratranca, ktorý jej pomohol dohľadať biologickú mamu Yuliannu Collado, ktorá ale zomrela len pár rokov predtým na infarkt. Podarilo da jej však vypátrať aj otca menom Adriano Luna Collado, za ktorým odletela prvýkrát do Dominikánskej republiky, kde spoznala aj svojich súrodencov. Od otca sa navyše dozvedela, že sa okrem nej vzdal spolu s nebohou Yuliannou aj ďalšieho dieťaťa. Cassandra cítila, že druhým súrodencom bola práve jej dlhoročná kamarátka Julia, preto si obe znova spravili DNA testy. Keď prišli výsledky, jej tušenie sa potvrdilo. Vyšlo najavo, že mladé ženy majú rovnakých rodičov, a preto sú naozaj biologické sestry.

Adriano a Yulianna mali spolu dokonca až deväť detí, z ktorých len ony dve skončili v adoptívnych rodinách. Ich pravá mama a otec sa mali v čase narodenia Cassandry usilovne starať o jedného z ich bratov, ktorý bol ťažko chorý. Julia prišla na svet iba o 17 mesiacov po nej, na čo rodičia neboli vôbec pripravení. Starostlivosť o ďalšie dve deti by nezvládli, preto sa rozhodli pre adopciu. Mladá žena sa však na situáciu snaží pozerať teraz už iba pozitívne a je nadšená zo zistenia, že práve jej dobrá kamarátka je jej biologická sestra. „Toto príbeh, aký vidíte v televízii,” zavtipkovala.