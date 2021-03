PSG sa vďaka skvelému Navasovi teší z postupu, štvrťfinále si po hladkej odvete zahrá aj Liverpool

Futbalisti Paríža St. Germain postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. V stredajšej domácej odvete osemfinále remizovali s FC Barcelona 1:1, z prvého duelu na Camp Nou si však priniesli jednoznačný náskok 4:1.

Anglický šampión vyhral v prvom zápase rovnakým skóre.Barcelona sa pred štyrmi rokmi postarala práve proti PSG o jeden z najpamätnejších obratov v histórii súťaže, keď po prehre 0:4 v Parku princov deklasovala v odvete súpera 6:1.hoci od začiatku čelili dominancii súpera, ktorý mal herne i v počte šancí jasne navrch.z viac ako dvadsiatich metrov. Na konci úvodnej desaťminútovky Navas prvýkrát zakročil po pokuse Dembeleho, o osem minút neskôr už mal s pokusom rovnakého hráča väčšie problémy. Parížania sa dopredu tlačiť nemuseli, no súperovi úplne prenechali aktivitu. Čistý štít však držali aj po strele Desta do brvna v 23. minúte.Vzápätí Messi v sklze na päťke nedočiahol na prihrávku Dembeleho a keďže tlak Barcelony gól nepriniesol, po polhodine udrelo na druhej strane - Lenglet fauloval v šestnástke Icardiho a po konzultácii s VAR nariadil arbiter penaltu, z ktorej otvoril skóre Mbappe., no v 37. minúte už bolo vyrovnané, keď trafil parádne z diaľky do pravého horného rohu Messi. Argentínčan mohol otočiť skóre v nadstavení prvého polčasu po penaltovom zákroku Kurzawu na Griezmanna, no jeho delovku z bieleho bodu vyrazil Navas na brvno.Aj v druhej časti mali Katalánci loptu častejšie na kopačkách, do šancí sa však už nedostávali tak ľahko. Až v 60. minúte sa ocitol na päťke s loptou Messi, no v poslednom momente mu zabránil v zakončení Marquinhos.zákrokom proti hlavičke Busquetsa. Barcelona sa v závere snažila dosiahnuť aspoň tesný triumf, Griezmann však v 85. minúte vystrelil z hranice šestnástky nad. Domáci mohli napokon aj vyhrať, ale Mbappe svoj brejk v 90. minúte nevyužil.Liverpool aj v odvete nastúpil proti Lipsku v budapeštianskej Puskásovej aréne a ani tentoraz sa bundesligista gólovo nepresadil. Zmeniť to mohol už v 10. minúte po rýchlom protiútoku Olmo, no stroskotal na Alissonovi. Na druhej strane Gulácsi s veľkými problémami vytlačil nad brvno hlavičku Jotu po rohovom kope., ani ten však nedokázal hlavou usmerniť loptu správnym smerom. Upamecano po polhodine hry v poslednej chvíli znemožnil "gólovku" Salahovi po prieniku Alexandra-Arnolda z pravej strany. Lipsko sa dralo dopredu, Alisson však zlikvidoval pokus Kampla a o chvíľku neskôr Forsberg v dobrej príležitosti z dvanástich metrov netrafil priestor bránky.V závere prvého dejstva ešte Jota "neprepálil" Gulácsiho a v nadstavení ešte rozvlnil iba bočnú sieť poloodkrytej bránky. Aktívny Jota sa dostal po prienikovej prihrávke pred brankára hostí aj v 53. minúte, rovnako bez úspešného zakončenia.Zverenci Jürgena Kloppa definitívne rozhodli o postupe v 71. minúte, keď Jota prihral Salahovi, ten sa uvoľnil v šestnástke a po zemi prekonal Gulácsiho - 1:0. O tri minúty neskôr spečatil triumf Liverpoolu druhým gólom Mane po asistencii striedajúceho Origiho.30. Mbappe (z 11m) - 37. Messi. Rozhodoval: Taylor (Angl.), ŽK: Kurzawa, Gueye, Paredes, Icardi - Mingueza, Lenglet, De JongNavas – Florenzi (76. Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (46. Diallo) – Paredes, Gueye (59. Danilo) - Draxler (59. Di Maria), Verratti (84. Rafinha), Mbappe - IcardiTer Stegen – Dest (66. Trincao), Mingueza (35. Junior Firpo), Lenglet, Alba – De Jong, Busquets (79. Pjanič), Pedri (79. Moriba) – Messi, Griezmann, Dembele (79. Braithwaite)71. Salah, 74. Mane. Rozhodoval: Turpin (Fr.)Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson (90. Tsimikas) - Wijnaldum (82. Milner), Fabinho, Thiago Alcantara (72. Keita) - Salah, Jota (71. Origi), Mane (90. Oxlade-Chamberlain)Gulácsi - Klostermann, Upamecano, Mukiele - Sabitzer, Kampl (46. Sörloth), Adams, Olmo (72. Haidara) - Forsberg (60. Kluivert), Nkunku - Poulsen (60. Hee-Chan Hwang)