Hamšík je pre svoj nový klub zlatou baňou: Švédom už zarobil státisíce eur!

Hoci ho podpísali iba na päť mesiacov, určite neprerobia. IFK Göteborg, nový zamestnávateľ Mareka Hamšíka (33), investuje za ten čas do svojho historicky najdrahšieho hráča na plate okolo 50 000 eur.

Kapitán slovenskej reprezentácie si ešte poriadne nekopol do lopty a modro-bielym už zarobil státisíce eur.Zvedavosť a záujem fanúšikov sú prvým predpokladom možného zisku. Vlani dvanásty tím švédskej ligy to odhadolsprávne. Aj keď z pôvodnej zmluvy do konca augusta môže byť iba dvojmesačná, keďže slovenskej hviezde veľkoryso odsúhlasil, že už po majstrovstvách Európy bude mať voľné ruky.Aj keby Hamšík toto obdobie presedel len na lavičke, IFK Göteborg si už teraz mädlí ruky zo solídneho profi tu. Hneď po podpise kontraktu bolo jasné, že má od UEFA istú kompenzáciu za jeho štart na európskom šampionáte. Jej výška sa začína rátať 14 dní pred úvodným zápasom Slovenska proti Poľsku a končí sa odchodom mužstva z turnaja.za účasť Hamšíka na podujatí. Ak mužstvo na čele s ním postúpi zo skupiny, suma sa zvýši o dni zotrvania.Riaditeľ švédskeho klubu Kahan Mild tvrdí, že peniaze nehrali pri prestupe Hamšíka rozhodujúcu úlohu. „Vieme, že môžeme dostať kompenzáciu za Mareka na majstrovstvách Európy. To nás neviedlo k tomu, aby sme ho získali.priznal pre denník Sportbladet. IFK včera oznámil, že predal posledné kusy z 3 000 celosezónnych permanentiek. Až 800 z nich za 213 000 eur si kúpili fanúšikovia iba od piatka, keď sa dozvedeli, že ich mužstvo posilní slovenský reprezentant.Stále nie je jasné, či sa švédska liga začne s divákmi alebo bez nich.Hamšík absolvoval včera predpoludním prvý tréning s mužstvom. O online prenos na klubovej stránke bol obrovský záujem.- Priemerný plat ligového hráča je 2 700€- Slovinec Šporar bral v Slovane 60 000€priemer belasých prekračuje 10 000€- V Trnave má pár najlepších hráčov 7 000€Spartak sa pohybuje v priemere vyše 1 500€- V Žiline brali pred vyhadzovom niektorí 8 300€priemerný plat šošonov je pod hranicou 3 000€