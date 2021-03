Aktivisti za práva transrodových osôb v Španielsku sa búria: Vyhlásili protestnú hladovku

Desiatky španielskych aktivistov za práva transrodových osôb vyhlásili v stredu protestnú hladovku.

Plánujú ju držať dovtedy, dokým tamojšia vláda nepodporí návrh zákona, ktorý umožní sebaurčenie rodovej identity bez oficiálnej lekárskej diagnózy. Informovala o tom agentúra AFP. Aktivisti vinia vládnucu Španielsku socialistickú robotnícku stranu (PSOE) premiéra Pedra Sáncheza z blokovania predmetného návrhu zákona z dielne menšinového koaličného partnera, krajne ľavicovej strany Unidas Podemos (Spoločne môžeme). Stúpenci tohto návrhu sa zhromaždili pred budovou dolnej komory španielskeho parlamentu v centre Madridu. Zároveň oznámili, že 70 z nich, vrátane transrodových osôb a ich rodinných príslušníkov, začína od stredy držať protestnú hladovku, približuje AP.

Proti návrhu zákona sa vyslovila španielska vicepremiérka Carmen Calvová, ktorej sa nepozdáva, že by si jednotlivci mohli registrovať pohlavie podľa svojho vlastného uváženia bez toho, aby im lekári stanovili ako diagnózu tzv. rodovú dysfóriu a nasadili zodpovedajúcu liečbu. Týmto pojmom sa uznačuje nesúlad medzi skutočným pohlavím a pociťovanou rodovou identitou človeka. Podľa Calvovej by takýto prístup mohol podkopať práva iných skupín občanov, predovšetkým žien. Vicepremiérka preto navrhuje, aby bola namiesto toho urýchlene schválená legislatíva, ktorá by posilnila ochranu všetkých osôb patriacich do LGBTI+ komunity.

Tento návrh však transrodoví aktivisti odmietajú. Upozorňujú pritom na skutočnosť, že postavenie transrodových osôb je ešte komplikovanejšie, než v prípade iných skupín z LGBT komunity. "Gejovia a lesby si nemusia meniť mená, gejovia a lesby nemusia brať hormóny," vyjadrila sa riaditeľka neziskovej organizácie za práva transrodových ľudí Federación Plataforma Trans Mar Cambrolléová.