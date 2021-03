Kríza pre správanie Matoviča, Sulíka aj Krajčího: Tieto zmeny žiadajú koaličné strany

Nespokojnosť dvoch menších koaličných strán SaS a Za ľudí s politikou premiéra Igora Matoviča (47) a s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (46) vyústila do vládnej krízy.

Tá sa vlečie už vyše týždňa, keďže koaliční lídri čakali na predsedníctvo Sme rodina. Poslanci na čele s predsedom Borisom Kollárom (55) náhle oznámili, že nemajú personálne požiadavky, ale budú chcieť vylobovať programové ústupky, „ktoré pomôžu ľuďom“. Na stole je však viacero možností, ako celá kríza môže vyústiť. Koaličná rada o tom rokovala v stredu od siedmej večer.

OĽaNO - Klub stojí za premiérom

Šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šípoš uviedol, že stoja za premérom Igorom Matovičom aj ministrom Marekom Krajčím. „Ak sa máme rozprávať o rekonštrukcii vlády, nech k tomu zodpovedne pristúpia všetky koaličné strany. Zatiaľ sme nevideli žiadnu sebareflexiu od strany SaS, ktorej predseda od začiatku pandémie situáciu zľahčoval," povedal Šípoš vo videu, v ktorom reagoval na aktuálnu krízu v koalícií. Dodal, že i Sulík na nej nesie svoj podiel.

„Návrh Richarda Sulíka na výmenu premiéra znamená pád vlády, nie rekonštrukciu. Na rokovania o personálnych zmenách vo vláde má plný mandát vedenie hnutia,“ vraví. Zúfalý a bezmocný je aj Krajčí, prízvukuje to pravidelne na tlačovkách, no svoj boj chce dobojovať až do konca. V OĽaNO sa však nájdu aj takí, ktorí Matoviča kritizujú. Poslanec Ján Krošlák konštatoval, že úprimne verí, že premiér dorastie do svojho kresla. „Čas uteká a kreslo je stále veľké. Argumentom a frázam, že on sa zmení, on dorastie do toho kresla, naučí sa vládnuť, tlak na neho je enormný, poučí sa z vlastných chýb, už prestávam veriť,“ rozhorčoval sa Krošlák.

Hlavné požiadavky

- minister Naď hovorí, že zostanú aj v menšinovej vláde, ak sa budú koaliční partneri vyhrážať

- veľká väčšina OĽaNO stojí za Matovičom a ne- chce jeho výmenu, ak sa on sám tak nerozhodne

- poslanci spomínajú, že ak odíde Marek Krajčí, tak by mal aj Richard Sulík

Za ľudí - Rekonštrukcia vlády a možný rozpad strany

Ako prvá vyšla s požiadavkami najmenšia koaličná strana Za ľudí. Šéfka Veronika Remišová spustila ofenzívu po tom, čo Matovič tajne nakúpil neregistrovanú ruskú vakcínu Sputnik. Za väčší problém však strana označuje komunikáciu premiéra. Otvorene požaduje odchod ministra Krajčího z funkcie. „Náš vstup do rokovania je rekonštrukcia vlády na pôdoryse súčasnej koalície. Odmietame predčasné voľby a chceme hovoriť v princípe o troch rovinách,“ povedal Denníku N tento týždeň podpredseda parlamentu Juraj Šeliga.

Tromi rovinami myslí personálne otázky, manažment pandémie a celkový manažment vzťahov a diskusie v koalícii a vo fungovaní vlády. A na stôl by sa podľa neho mali vyložiť všetky mená. „Špekulovať o menšinovej vláde je nemiestne, je to vydieračská pozícia,“ odpovedal na možnosť, že sa nedohodnú. Svoju nespokojnosť s riadením pandémie vyjadrili svojím odchodom zo strany Miroslav Kollár a Tomáš Valášek. Svoj odchod avizujú aj ďalší poslanci, ak nedôjde k rekonštrukcii.

Remišová pred koaličnou radou informovala, že predsedníctvo Za ľudí sa dohodlo na tom, že sa budú snažiť o zotrvanie v štvorkoalícií. Majú však svoje požiadavky a jednou z nich mal byť podľa Denníka N Krajčího odchod. Štátny tajomník Vladimír Ledecký uviedol, že stoja si za tým, že musí byť vyvodená personálna zodpovednosť. „Nepripúšťame si, že sa rozpradne strana Za ľudí. Sme v totálne konštruktívnej atmosfére, akurát v našej strane je viacero osobností, ktoré majú vlastný názor a ten musíme zladiť,“ povedal Ledecký.

Hlavné požiadavky

- kritizujú premiéra Igora Matoviča za štýl komunikácie a prekážajú im jeho urážky kohokoľvek, kto s ním nesúhlasí

- rekonštrukcia vlády, odchod ministra Krajčího

- odmietajú predčasné voľby

- problémom tiež je, že v prípade neúspechu rekonštrukcie vlády môže stranu čakať rozpad a odchod ďalších poslancov zo strany