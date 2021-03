Veľká štúdia priniesla znepokojujúce výsledky: Britský variant je ešte nebezpečnejší

Variant koronavírusu, ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi po prvý raz objavil v Británii, je až o 64 percent smrteľnejší ako predchádzajúce podoby vírusu.

Vyplýva to z najnovšej štúdie, realizovanej odborníkmi z Univerzity v anglickom Exeteri, ktorú v stredu zverejnil britský odborný časopis The British Medical Journal (BMJ). Prvú nákazu tzv. britským variantom potvrdili na juhu Anglicka koncom minulého roka. Po svete sa odvtedy okrem neho začali výraznejšie šíriť aj tzv. juhoafrický a brazílsky variant. Britské úrady ešte v januári varovali, že britská mutácia môže byť až o 40 percent smrteľnejšia, než bol pôvodný vírus. Ešte predtým však upozorňovali na to, že ide o výrazne nákazlivejšiu mutáciu, pripomína AFP.

Odborníci v rámci štúdie porovnávali údaje od takmer 55.000 ľudí, ktorým vyšiel pozitívny výsledok testu na koronavírus medzi vlaňajším októbrom a januárom 2021, pričom ich stav monitorovali po dobu 28 dní. Brali pri tom do úvahy celý rad faktorov vrátane veku pohlavia a etnickej príslušnosti. Výskumníci zistili, že osoby infikované britským variantom koronavírusu s označením B.1.1.7 mali o 64 percent vyššiu pravdepodobnosť úmrtia. Na každých 1000 prípadov to predstavovalo zvýšenie počtu úmrtí z 2,5 na 4,1.

Správy o nákazlivejších a smrteľnejších variantoch prinášajú obavy, či budú doteraz vyvinuté vakcíny proti koronavírusu účinné aj voči novým mutáciám, približuje AFP. Väčšina výrobcov sa však vyjadrila, že ich očkovacie látky sú účinné aj proti britskému variantu. Celosvetové vakcinačné kampane by však mohlo spomaliť šírenie vysoko nákazlivého juhoafrického variantu, dopĺňa AFP.