Opustený Ján na materskej živorí s milovaným synčekom Jankom: Na jedlo nám ostáva len 30 eur!

Otec s malým synčekom bojujú o holé prežitie!

V prípade, že chcete pomôcť Jánovi, ozvite sa na tip@novycas.sk, whatsapp 0918 620 001 alebo na messenger Nového Času!

Zhruba pred rokom zostal Ján (36) z obce Hliník nad Hronom (okr. Žiar nad Hronom) sám s malým synčekom Jankom (3). Jeho partnerka a mama chlapčeka ich opustila a vôbec nemyslela na to, ako vôbec budú ďalej žiť a pretĺkať sa životom. Otec je na materskej dovolenke a zo skromného rozpočtu musí platiť nájom za jednoizbový byt, v ktorom bývajú.

Na živobytie Janovi a jeho chlapcovi zostáva mesačne iba pár eur. Ján robí pre milovaného syna prvé-posledné, no keďže je na materskej, nemá poriadny príjem a každý deň sa budí s nepríjemnými myšlienkami, čo dá večne usmievavému synovi na jedenie. "Niekedy aj dva dni poriadne nejem, len aby malý mal čo papať,"hovorí ustarostený otec.

Mama ich opustila

„Povedzte, čo mám robiť?“ pýta sa so slzami v očiach nešťastný muž. „Som so synom na materskej. Môj mesačný príjem je 270 eur, z toho platím 240 nájom za jednoizbový byt. Takže nám zostáva s Jankom na živobytie 30 eur mesačne. Už som zúfalý, som na dne. Tento mesiac neviem, z čoho zaplatím nájom, a bojím sa, že skončíme na ulici. Reálne nám to hrozí,“ hovorí starostlivý otec, ktorého partnerka a matka malého chlapčeka opustila približne pred rokom.

„Mama nás opustila. Tej bolo prednejšie všetko než my dvaja. Malý ešte nehovorí, nedávno som ho odnaučil od plienok. Musím byť s ním doma, nemôžem pracovať. Som zúfalý,“ povedal. Obáva sa, že sa z nich môžu stať bezdomovci. „Chladnička je úplne prázdna a nemáme často čo jesť,“ sťažuje sa Ján. „Keď mám nejaké peniaze, tak nakúpim základné potraviny, ale hlavne termix, ktorý má Janko rád. Situácia ma prinútila, že som vyskúšal aj piecť. Myslím, že ten orechovník mi na prvý pokus vyšiel. Nám aspoň chutí,“ uzavrel Ján, ktorého trápi aj to, že so synčekom si nemajú často ani čo obliecť, keďže na to nemajú peniaze..

Príjem: 270 €

Výdavky

Nájom: 240 €

Potraviny:

Termix: 5 €

Chlieb, pečivo: 10 €

Maslo: 5 €

Mlieko: 5 €

Ostatné: 5 €

Ostáva: 0 €