Symbol jari sa vrátil do Nižnej Olšavy: Samica bociana chystá hniezdo pre rodinku

Do obce na severovýchodnom Slovensku sa už vrátil symbol nadchádzajúcej jari.

Bocian sa znova usalašil v hniezde neďaleko obecného úradu Nižnej Olšavy (okr. Stropkov). Ide o samicu, ktorá už teraz nosí konáriky do hniezda, aby ho nachystala pre rodinku. V obci majú z príletu bociana vždy radosť. „Obyčajne do dediny priletí v druhej polovici marca. Teraz sa dosť poponáhľal, asi vytušil, že podmienky sú už vhodné na hniezdenie. My sa z toho tešíme,“ uviedol starosta obce Igor Madzin. Hniezdo bolo kedysi na komíne obecného úradu, ale vzhľadom na to, že sa kúrilo kachľami na drevo, bolo to nebezpečné.

Preto urobili podložku na samostatnom stĺpe vytvorenom špeciálne pre bociany. „Podľa toho, čo viem, bocian si ju hneď našiel a vytvoril si na nej nový domov už v roku 2004,“ prezradil starosta Nižnej Olšavy Igor Madzin. Ako prvá vždy dorazí samička, ktorá hniezdo náležite zrenovuje, o pár dní po nej dorazí samec. „Prakticky hneď potom sa začína párenie,“ uviedol starosta, ktorý bol už aj svedkom boja o hniezdo. „Chcel sa v ňom usalašiť nejaký nový bocian. Predchádzajúcim nájomníkom sa ho však podarilo ubrániť. Verím, že s príletom bociana nás čakajú aj lepšie časy,“ uzavrel.

Bocian biely

• hmotnosť: 2,7 - 4,4 kg

• výška: 95 – 105 cm

• rozpätie krídel: 155 – 165 cm

• sfarbenie: prevažuje biela farba, konce letiek sú čierne, zobák a dlhé nohy sú oranžovočervené, u mláďat tmavé