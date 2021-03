Wanda Hrycová po prekonaní COVID-19: Choroba sa na nej podpísala

Musí vyhľadať odborníka! Producentka Wanda Adamík Hrycová (43) zápasila ešte v januári s koronavírusom.

Prvé dni boli pre ňu náročné, no polepšilo sa jej a z ťažkostí sa dostala. Napriek svojmu víťazstvu však, zdá sa, nie je ani po dvoch mesiacoch úplne v poriadku. Wande sa zhoršil zrak, a to nie je jediný problém, ktorému musí čeliť. Hrycová patrí medzi tie známe tváre, ktoré majú boj s COVID-19 za sebou.

Wanda sa netajila tým, že táto pliaga je skutočné svinstvo a poriadne ju vytrápila. Dva mesiace po nakazení však známa producentka zisťuje, že jej zdravotný stav nie je celkom v poriadku. „Zjavne sa mi zrak zhoršil. Mám problém zaostriť aj s okuliarmi,“ priznala Novému Času Hrycová, ktorá je nútená vyhľadať odborníkov. „Ešte som nestihla ísť k očnému, ale chystám sa tam.“

Okrem zraku však sleduje na sebe aj iný problém. Návrat k pravidelnému behu totiž ukázal, že jej telo nevládze ako predtým. „Okrem toho badám podstatne zhoršenú kondičku. Obvykle behávam 8 km, teraz keď dám 5 km, tak jasám,“ vysvetlila. Hrycová je známa tým, že vždy myslí pozitívne, a inak to nie je ani teraz. „Ale to sa pomaly zlepšuje, tak dúfam, že časom sa zlepší aj to videnie,“ uzavrela Wanda.