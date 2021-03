A bude svadba! Dcéra Oľgy a Ľubomíra Feldekovcov ohlásila zásnuby: Katka mamu prekvapila

Jablko nepadá ďaleko od stromu. Platí to aj v prípade dcéry známej glosátorky, speváčky Katky (42), ktorá sa so svojou mamou podobá ako vajce vajcu.

Energická a temperamentná umelkyňa sa pochválila zásnubami a vyzerá to tak, že sa schyľuje k pravej oravskej veselici. Svadba je na spadnutie a s Novým Časom sa o svoje pocity z udalosti podelila samotná Oľga Feldeková (77). Tá má totiž zo svojho budúceho zaťa podozrivo dobrý dojem. Katka Feldeková tvorí so svojím partnerom, hudobníkom Richardom Šimurkom, pár už desať rokov. Preto sa rozhodli svoju lásku oficiálne spečatiť aj pred oltárom.

„Zdá sa, že sa Richard Šimurka postaral o to, že prídem o imidž starej dievky. Gratulujem nám, že to spolu dávame už desať rokov,“ pochválila sa speváčka. Katka je jedno z piatich detí manželského páru Oľgy a spisovateľa Ľubomíra Feldekovcov. Niet sa teda čomu čudovať, že jej mama berie zásnuby dvojice s chladnou hlavou. „Pri toľkých deťoch sa mi to už zdá také normálne. Už by mali byť všetky naporiadku,“ podelila sa so svojimi pocitmi Novému Času.

Priznala, že ju dcéra oznámenými zásnubami prekvapila. „Ona mi to oznámila len tak medzi rečou, keď sa pýtala, či sme zdraví.“ Zárukou žiarivej budúcnosti je však aj fakt, že glosátorka si svojho budúceho zaťa nesmierne pochvaľuje. „Teším sa a verím, že to dobre dopadne, lebo snúbenec je super človek.“ O bližších detailoch chystanej svadby však nevie. „Nič bližšie veru neviem, ale myslím si, že už som dosť stará na to, aby som bola postavená pred hotovú vec,“ uzavrela budúca svokra.