Kráľovná povedie vyšetrovanie: Čo sa skrýva medzi riadkami reakcie na rozhovor Harryho a Meghan

Kráľovná Alžbeta II. (94) dva dni zvažovala, ako zareagovať na šokujúce tvrdenia Harryho (36) a Meghan (39).

V interview u Oprah hovorili okrem iného o rasizme v kráľovskej rodine. Okrem zverejneného vyhlásenia prenikli z Buckinghamského paláca aj správy o tom, že kráľovná všetko osobne prešetrí. Pôjdu na koberček! Kráľovná plánuje osobne vypočuť všetkých významných členov kráľovskej rodiny. Za zavretými dverami sa bude o zverejnených obvineniach rozprávať s Charlesom, Camillou, Williamom, Kate a ďalšími.

Najvážnejšie obvinenie bolo, že istý člen rodiny mal poznámky o tom, akú tmavú pleť asi Archie bude mať. Z vyhlásenia, kde sa spomína, že spomienky sa líšia, je jasné, že kráľovná sa už s dotyčným členom rodiny rozprávala a jeho verzia udalostí je iná. Jeho identitu však kráľovná nechce zverejniť – ak sa to prevalí, povlečie sa to s ním už do konca života bez ohľadu na to, kde je pravda. Tieto postrehy uviedli pre denník Daily Mail experti, ktorí analyzovali vyhlásenie Buckinghamského paláca.

Čo chcela kráľovná povedať medzi riadkami?

- Naznačuje, že kráľovská rodina sčasti vedela o problémoch Harryho a Meghan, no nevedela, aké sú hlboké – zrejme z dôvodu napätých vzťahov. Je to mierne uznanie viny, ale na oboch stranách. Naznačuje tiež ochotu pomôcť. Použitie krstných mien namiesto vojvodských titulov (o ktoré sa teraz vedú na verejnosti spory) zámerne zdôrazňuje, že ide o rodinnú záležitosť.

- Zdôraznením rasového problému kráľovná uznala, že je to najviac šokujúce odhalenie z rozhovoru u Oprah. Je presvedčená, že tento toxický problém treba riešiť priamo. Zároveň však naznačuje, že iní členovia rodiny nesúhlasia s Harryho verziou udalostí a chcú stáť za svojím. Nechcú však vyvolávať ďalšie verejné kontroverzie. To, že jej milovaný vnuk vyvolal takýto trpký rozkol v rodine, je pre kráľovnú veľmi bolestivé.

- Záverečná veta je takmer identická s vyhlásením, ktoré kráľovná vydala vlani v januári po oznámení odchodu Harryho a Meghan z rodiny. Je to ponuka mieru.