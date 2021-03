Dominika Gottová s manželom Timom začínajú odznova: Dostali štátny byt

Dominika, najstaršia dcéra Karla Gotta († 80), odišla z Česka do Fínska, kde dlhé roky žila s manželom Timom Tolkkim.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Avizovaný rozvod sa nekoná a dvojica chce dať svoj vzťah doporiadku. ,,Vo Fínsku sa nám teraz darí dobre. Dostali sme štátny byt, ktorý si teraz zariaďujeme, a ja sa snažím nájsť si prácu,“ povedala pre super.cz Dominika. V minulosti vo Fínsku robila v sushi reštaurácii, v Prahe si vyskúšala tiež prácu v lahôdkach.

,,Stretla som sa náhodou so šéfom sushi reštaurácie, kde som robila pred návratom do Česka. Vravel, že má plno, ale hneď, ako sa mu niečo uvoľní, ozve sa mi,“ nádejá sa slávikova dcéra. Ako pripomína super.cz, v Helsinách by Gottová chcela tiež nastúpiť na liečenie kvôli psychickým problémom.

V stovežatej ju čakajú nedoriešené záležitosti, avšak odrádza ju pandemická situácia. ,,Každý deň sledujem spravodajstvo z Česka. Tá situácia doma, čo sa týka koronavírusu, nie je dobrá, hovorí sa o tom aj vo fínskych médiách. Do Prahy sa určite vrátim, keď sa tu naša situácia stabilizuje, aby som doriešila odsťahovanie a výpoveď z bytu,“ povedala Dominika.